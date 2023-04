La cantante colombiana Karol G expresó hoy su enojo con una revista estadounidense que editó en exceso su imagen para que luciera más delgada y dijo que es una "falta de respeto" tanto hacia ella como a todas las mujeres que buscan sentirse "cómodas" con su cuerpo.

“Hoy se hizo pública mi portada en la revista GQ, con una imagen que no me representa porque mi cara no se ve así, mi cuerpo no se ve así y yo me siento muy feliz y cómoda con cómo me veo al natural", escribió en un largo mensaje difundido a través de su cuenta de Instagram.

Tras ver las fotos antes de su publicación, incluida la que la revista estadounidense llevó a su portada, la artista intercedió para "dejar clara" su "inconformidad" pero que aún así "no hicieron nada al respecto, como si para verme bien necesitara de todos eso cambios".

"Entiendo las repercusiones que puede tener esto, pero más allá de sentir que es una falta de respeto a mí, siento que es hacia las mujeres que todos los días nos despertamos buscando sentirnos cómodas con nosotras mismas a pesar de los estereotipos de la sociedad", cerró. (Télam)