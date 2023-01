Kapanga, la banda oriunda de Quilmes liderada por Martín "el Mono" Fabio, iniciará en febrero una nueva gira nacional, “Y vamos a ver si es fuerte este amor tour 2023”, en la que celebrará 28 años de historia con sus canciones que ya forman parte del repertorio nacional del rock.

El nombre de esta gira estival no es casual: es una frase que pertenece a la canción "No me sueltes", que representa fielmente el lazo que une a la banda con su público.

Durante febrero, Kapanga tocará en las fiestas nacionales, festivales y carnavales más importantes del país, y recorrerá de punta a punta Argentina para compartir todos los éxitos de su larga trayectoria, las canciones que no pueden faltar y las más actuales.

La gira comenzará el 4 de febrero con su actuación en la nueva edición de Arias Corazón del Carnaval, Córdoba; y seguirá el 7 en la Fiesta Nacional de la Artesanía, Colón, Entre Ríos, el 10 en Venado Tuerto, Santa Fe; el 11 en la Feria de los Sabores, Fortín Acha, provincia de Buenos Aires; y el 16 de Fiesta Nacional del Lago Argentino, Calafate, Santa Cruz.

La serie de recitales veraniegos continuará el 18 en el marco del Carnaval de los Tekis, San Salvador de Jujuy, Jujuy; el 22 en el Parque de la Ciudad, dentro del Febrero Rock, La Rioja; el 23 en la Fiesta Nacional del Sol, San Juan; el 25 en la Fiesta Nacional de las Playas Doradas, Sierra Grande, Rio Negro; el 9 de marzo en Tres Arroyos, Buenos Aires; y 11 en Malagueño, Córdoba; y el 12 en Bahía Blanca, Buenos Aires. (Télam)