(Por Verónica Rodríguez) La actriz Julieta Díaz lanzó junto al cantautor uruguayo Diego Presa su primer trabajo discográfico, el EP "El revés de la sombra", una propuesta íntima que marca su debut como cantante y en la que a través de una "voz poética" recrea un universo onírico.

"En las letras está muy presente la contemplación y lo melancólico. Lo que aparece y nos representa bien es que hay algo despojado en el material y tiene que ver con darle mucha presencia a la voz poética. Me gusta que la voz esté adelante contando algo", señaló Díaz en charla con Télam.

"La esencia del disco está en el título. Porque la vida está hecha de reveses y por cómo sin nombrar la luz se puede hablar de ella", agregó la talentosa y ecléctica actriz, que participó en series televisivas como "Verdad consecuencia", "Campeones de la vida", "Soy gitano", "Valientes", "Graduados" y "Pequeña Victoria".

El trabajo discográfico está integrado por un puñado de canciones íntimas y sugestivas, que a partir de arreglos sencillos proponen un clima contemplativo y un paisaje onírico.

La actriz y el músico hacen eje en el formato canción, donde la melodía es protagonista, y combinan elementos del folk y aires de la música rioplatense.

El contraste tímbrico de sus voces, que se escuchan juntas en algunos temas del álbum, enriquecen la propuesta de "El revés de la sombra".

"Flor de agua", "Beso", "Minotauro", "Rojo", "Descubrir" y "Perro" son los seis temas que conforman el disco, escritos y cantados por ambos artistas y con la composición musical de Presa.

"Hay algo en la búsqueda de sus letras con las que siempre me siento identificada", contó Julieta, quien sigue hace tiempo la carrera del músico, con quien piensan a futuro más proyectos musicales.

Nacido en Montevideo, Presa cuenta con una trayectoria en la que como solista y junto a las agrupaciones Buceo Invisible y El Astillero lleva acumulada más de una decena de álbumes. Es además el productor del disco, que ya se puede escuchar en las distintas plataformas.

Ariel Iglesias en batería, Checo Anselmi en bajo eléctrico y contrabajo y Santiago Peralta en guitarras eléctricas, acompañan a Presa y a la actriz en el material discográfico.

En tanto, la imagen de la portada del EP es un fotograma del filme "El rayo verde", del prestigioso cineasta francés Éric Rohmer, fallecido en 2010, que fue cedido para este proyecto por Les films du Losange.

Télam: ¿Cómo surge este proyecto?

Julieta Díaz: Lo conocía a él como solista y por sus bandas, soy seguidora de El Astillero. Siento muy cercano su universo musical y su poesía, me gusta mucho su cabeza musical. Yo estaba subiendo a las redes algunas de mis participaciones con Lito Vitale, con Raly Barrionuevo y con otros artistas que venía trabajando, sobre todo, en la época de aislamiento. También empecé a compartir mis textos con dibujos de Gervasio Troche –dibujante uruguayo-, por primera vez mostré la poesía que escribo, la prosa poética. Luego nos empezamos a seguir con Diego, hablamos por las redes porque siempre subía sus canciones y lo arrobaba, él me agradecía y cuando vio que cantaba y escribía empezamos a charlar. Al principio le propuse hacer algo juntos con la música que nos gusta a los dos o alguna versión de sus temas, pero me ofreció que le mandara mis textos para ponerles música, y se dio algo más profundo, más desde la génesis.

T: ¿Qué te atrae de su universo musical?

JD: Su profundidad. La búsqueda de las melodías y de la música que acompaña, las elecciones de los arreglos, hay algo de los espacios y la variedad de instrumentos que elige, él puede trabajar con la madera como con algo más electrónico, y también su manera de crear los climas, lo abstracto. Y esa mezcla de luz y sombra que propone en sus elecciones estéticas.

T: ¿Este es el comienzo de tu recorrido en la música?

JD: Se empezó a dar naturalmente. El encuentro con Diego me facilitó todo y me llevó a este lugar de muchísimo placer. Escribo desde la adolescencia, hay un tema del disco que él lo modificó un poco pero tiene 20 años. Siento que esto es algo que continúa, con él recién estamos arrancando, queremos hacer shows acá y en Uruguay. El objetivo es seguir escribiendo y seguir grabando y quizás en algún momento se puede dar un proyecto solista.

T: ¿Cómo viviste el proceso de escribir e interpretar canciones?

JD: Es un proceso que une dos cosas que son muy placenteras y necesarias para mí; por un lado, escribir, donde hay que buscar las palabras para contar esas sensaciones, emociones, imágenes, todo ese universo interno. Y luego cantar, momento en el que se pone el cuerpo a todo eso. Una vez que encontraste esas palabras poéticas para describir esas sensaciones y luego poder decirlas es como una síntesis de lo que te pasa.

T: ¿Qué te inspira para componer?

JD: Me inspiran todas las cosas que me pasan internamente con mi hija, ya sean fáciles y hermosas o más difíciles y complejas, citando a (Federico García) Lorca, me va a "la oscura raíz del grito". Después me inspira muchísimo mi camino de búsqueda interna con respecto a mis complejidades, las depuraciones personales o los descubrimientos luego de algunos procesos más intrincados y poder encontrar ahí una grieta por donde sale algo de luz. También algunos artistas, los vínculos con otras personas o imágenes, el cielo es muy inspirador para escribir.

T: ¿Tenés otros proyectos para este 2021?

JD: Hice "Mundos paralelos" para canal Encuentro, una serie que combina la ciencia y el arte, escrita por Paloma Coscia y dirigida por Paula De Luque, en la que soy la conductora. En septiembre estrenamos con Tomás Wicz "Precoz", una obra basada en la novela de Ariana Harwicz, con dirección de Lorena Vega, en el teatro Dumont 4040, de la que también soy productora asociada. Además, a principio de año estuve grabando "Pequeñas victorias", que es la segunda temporada y continuación de "Pequeña Victoria" (que será una serie con Juan Taratuto como showrunner para Amazon Prime Video); y en noviembre filmo una película. (Télam)