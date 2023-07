(Por Agustín Argento) Julieta Cardinali, quien compone a una periodista en "Doble discurso", el thriller político y romántico de Hernán Guerschuny coprotagonizado por Diego Peretti y Rafa Ferro que se encuentra en salas del país y que a partir del viernes se verá en la plataforma Amazon Prime Video, aseguró en charla con Télam que "a muchos candidatos se les ve el marketing".

Cardinali interpreta a Camila Hewell, una periodista de investigación que busca desenmascarar al principal aspirante a la presidencia con el objetivo de poder crecer en su profesión. Sin embargo, a medida que se acerca al político, descubre que no todo lo que él dice lo hace por su propios medios, sino que por detrás hay un antiguo profesor suyo (El Griego, encarnado por Peretti), que es el que digita la campaña.

"Mi personaje tiene ideales fuertes, es de las pocas personas del medio que quedan con ganas de ir por la verdad. En este caso, le toca con el candidato a presidente. Pero, sin ser naif, sabe que eso la va a ponderar dentro de su canal", explicó la actriz en entrevista con esta agencia.

Con esa falta de inocencia es con la que prepara una cámara oculta al presidenciable Ricardo Prat (Rafa Ferro), algo que es ilegal y antiético pero que el personaje lo justifica en virtud de la búsqueda del fin supremo de la verdad: "El doble discurso está en todos los personajes. Ella juega sucio para apuntar a un bien mayor. Desde un lugar que está mal, que es ilegal... ningún personaje es de 'Disney', son personas de verdad, que tienen sus fallas".

MIRÁ TAMBIÉN Chuty se coronó tricampeón de Red Bull Batalla España y va por la Internacional

Luego de esa escena clave, en la que el personaje de Ferro pareciera que no podrá remontar su imagen, aparece el de Peretti, un exdocente de Comunicación que en sus años mozos supo convertirse en el gurú de todos los presidentes y políticos exitosos de los últimos 30 años, aunque con un recorrido sinuoso que lo lleva a un presente de ostracismo.

"Estamos todos viviendo un momento donde consumimos lo mismo respecto a la política y esto, lo que muestra la película, aunque sea en una mínima parte, es el backstage de lo que estamos viendo todos los días", comentó Cardinali, quien se acercó al filme por propuesta de Guerschuny.

"Yo no considero que toda la política sea corrupta ni que todos los políticos sean mentirosos, Pero sí me pasó, mientras filmábamos, que sentía que el personaje de Peretti, que está creando de cero a una persona que no tiene su forma de hablar y pensamiento, ya lo vi un montón de veces. No solo ahora. A muchos candidatos se les ve el marketing y eso es muy peligroso", sostuvo la actriz.

El personaje de Ferro es un deportista exitoso que se acerca a la política de la mano de su hermano (Jorge Suárez), un oscuro asesor que no tiene tapujos en sobornar a periodistas, legisladores o empresarios, y que es quien busca a El Griego para que asista la campaña. Una de las virtudes de la cinta radica en que nunca queda claro si el candidato es realmente un ser opaco como su hermano o si, por el contrario, se encuentra en una telaraña en la cual no sabe muy bien cómo jugar.

MIRÁ TAMBIÉN Con 11 nominaciones Lo que el río hace encabeza la lista de nominados de los premios ACE

Estas situaciones convierten a la película, según la actriz, en una "historia que puede ser entendida en cualquier parte del mundo".

"Doble discurso" se puede ver en salas de CABA, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Mendoza, Neuquén, San Juan, Tucumán y Provincia de Buenos Aires, y la semana que viene llegará a Prime Video.

Télam: El pesonaje de Peretti pareciera que no se termina de definir. No quiere pertenecer a ese mundo, pero tampoco quiere que a su cliente le vaya mal.

Julieta Cardinali: Es un poco de las dos cosas. Ambos mundos se acomodan, van de la mano. Acá el personaje del Griego está basado en el Cyrano de Bergerac (la obra de teatro de Edmond Rostand) y yo lo asocio a una empresa de marketing, que lo ponen para que el candidato a presidente no flaquee. Pero se mete tanto que lo hace hasta en su vida personal.

T: Y entre los tres, se arma una especie de triángulo amoroso un tanto confuso.

JC: Para mí hay una gran historia de amor, más profunda y que viene de otros tiempos, que es la de Camila y El Griego. En el medio, el personaje de Ferro aparece confundido. Mi personaje se acerca con un doble discurso. Sabe que no debería hacerlo, pero también le conviene. Lo mismo con el candidato, se acerca para ver si la puede ganar, pero la voz que escucha Camila es la del Griego, que también tiene que jugarle sucio.

T: Es un thriller político, con drama y comedia a la vez.

JC: No sé si yo podría elegir a qué género pertenece, pero me gustó atravesarlos. Cuando leí el guion y abarqué a Camila, me interesaba la profundidad de que sea una persona de verdad. Que se le vean sus debilidades.

T: También hay un juego con su canal. En el que ella quiere crecer y utiliza recursos que no están dentro de la ley.

JC: Yo no creo que ella tenga un doble juego en el lugar de periodista con su medio, sino que tiene un fin que es el de desenmascarar a alguien. Lo quiere investigar y con información fehaciente sacarlo a la luz. Es una periodista de investigación seria. También quiere, cuando se le cruza El Griego, ser más heroína que él. Ella se sintió herida por algo que hizo él. Ella quiere superar a su maestro. (Télam)