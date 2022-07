El artista Juan Tauil mostrará este viernes en dos funciones en la sala David Lynch del porteño Tai Teatro su álbum digital "Audiocrónicas" que reúne desde una mirada personal crónicas y canciones relacionadas con el paisaje y las leyendas de su Santiago del Estero natal.

"'Audiocrónicas' permite, por ejemplo, poder escuchar textos nuevos y antiguos que esperaban ser leídos y que son de alguna manera traídos al futuro. Textos de Ricardo Rojas y de Olimpia Righetti de hasta siglo y medio de antigüedad dialogan con personajes de textos contemporáneos y propios como María Martha la bruja travesti y el Indio Froilán", repasa Tauil en charla con Télam.

Cronista, escritor, documentalista, docente y músico, creó la banda de folclore queer Sentime Dominga y en 2015 estrenó el filme "T" protagonizado por Marlene Wayar, Susy Shock, Lohana Berkins, Diana Sacayán y Malva Solís, entre otras actividades.

Ahora y acompañado por Federico Orio en bombo legüero y con la presencia del performer Orkgotik como invitado, ofrecerá los dos volúmenes de su flamante trabajo en la sala sita en Charlone 1752.

"Con 'Audiocrónicas' –postula Tauil- creé un género que me permite fusionar la literatura con la música con la intención de una profundización paulatina en los temas que componen ese Santiago del Estero al que me gusta visitar. Hay un trabajo de insistencia en esa veta tan rica en historia, lugares, plantas, animales".

Télam: ¿A "Audiocrónicas" la imaginás como la respuesta, el reverso o lo complementario de aquello instituido?

Juan Tauil: Creo que es un aporte a la diversidad del folclore no sólo por esto de explorar géneros nuevos, sino porque todos los instrumentos (la voz, el bombo y el violín por ejemplo) son tratados de manera no tradicional. Mi música se diferencia del resto por ese subrayado a los sonidos graves, la experimentación con el parche, las letras propias, melancólicas y oscuras, raras para el género. Me animé, también, a jugar con ritmos nuevos: "Audiocrónicas" es mi Santiago y mi folclore.

T: ¿Qué encontrás en el idioma quichua muy presente en este material para promover su rescate y divulgación?

MIRÁ TAMBIÉN Eleonora Wexler conducirá en la TV Pública una nueva temporada del ciclo Aguante el Cine!

JT: Es un idioma bello, sintético, suena y se escribe con una delicadeza y musicalidad sorprendentes. Como toda lengua viva está ahí, forma parte de nuestra cotidianidad. Un idioma que se mantiene vivo y es abrazado a través de las generaciones, no muere jamás.

T: ¿Cuánto de esa lengua originaria y de quiénes la sostienen sirve para develar el extractivismo blanco, occidental, patriarcal y capitalista?

JT: La Pachamama es lo femenino; el quichua y otras lenguas originarias forman parte de esa cosmovisión y siguen siendo arrasadas junto a las riquezas de la tierra: se queman los hábitats, se somete a las mujeres y se explota a los hombres mediante ese poder superior que todo lo compra y todo lo vende. Yo ya no veo patriarcado, veo un empresariado, es decir un orden purista e hipócrita que rige por encima de las necesidades, deseos, pulsiones y oportunidades de nosotrxs lxs seres humanxs.

T: ¿Cómo imaginás que seguirá el camino de "Audiocrónicas"?

JT: Las visualizo como un género nuevo en esta era de la audificación que recién empieza y, por lo tanto, es una caja de sorpresas que iré llenando de textos y canciones, iré dotando de atmósferas variadas. La idea es que haya una audiocrónica esperando a cada oyente para un viaje diferente.

(Télam)