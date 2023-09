El guitarrista, cantante y compositor Juan Lorenzo, integrante de la agrupación Bombay Buenos Aires (ex34 Puñaladas), presentará este sábado a las 21 en Club Social Cambalache su segundo disco solista" Alto Ruido", un trabajo "bisagra" en su historia con la música y en su vida, dueño de una sonoridad y una poética actual que no reniega del pasado y conserva el espíritu de la canción criolla

"Mi intención es plasmar esa relación entre tradición y contemporaneidad tanto en lo poético como en lo sonoro y lo visual. No se puede intentar aportar algo nuevo al tango si no se tiene un conocimiento de sus raíces, historia y desarrollo", apuntó a Télam el multifacético Juan Lorenzo, exponente de la música porteña contemporánea.

El concierto del sábado en Defensa 1179, del barrio porteño de San Telmo, contará también con una muestra pictórica con las obras de arte que realizó el mismo Lorenzo, especialmente para el diseño de tapa y las pinturas y dibujos de la serie "Monte salvaje", y sumará la participación de las cantantes Bárbara Aguirre, Bárbara Grabinsky y Noelia Moncada.

El álbum reúne 11 piezas, con canciones y músicas instrumentales originales propias para guitarra, versiones y adaptaciones para guitarra solista de otros compositores/as actuales y vivos como María Laura Antonelli, Elbi Olalla y Alejandro Guyot, Pablo Sensottera, el Tape Rubin y Mauricio Pieroni, y un "bonus track" especial: un trap póstumo de su hijo Lautaro Lorenzo en el que Juan intervino con su guitarra.

El músico, que también integra el Dúo Aguirre-Lorenzo habló con esta agencia acerca del origen de este trabajo.

Télam: ¿Qué significa "Alto Ruido" en tu trayectoria? ¿Cuál fue el principal desafío a la hora de encarar este disco?

Juan Lorenzo: Es un trabajo bisagra en cuanto a lo personal y en lo musical, todo el proceso compositivo y de producción estuvo atravesado por la pandemia y por la trágica partida de mi hijo Lautaro en diciembre del 2020, por lo que significa una decisión trascendental seguir adelante con mi música y con mi vida en general. Una reafirmación, resistencia y exposición personal de mi historia y mi presente a través de la música y de la plástica como nunca antes lo he hecho en mis anteriores trabajos. El principal desafío es la exposición total que significa salir a hacer música luego de haber vivido una tragedia en lo personal y lo que significa el resurgir del arte luego de una pandemia que tuvo en vilo a toda la humanidad.

T: "Alto ruido" contiene canciones propias y temas instrumentales de músicos colegas. ¿Con qué criterio fuiste armando el repertorio?

JL: En el caso de las composiciones propias tanto instrumentales como en las canciones elegí las historias sobre escenas y situaciones actuales, con un lenguaje y una sonoridad de la ciudad de hoy.

En cuanto a los temas ajenos, los elegí luego de hacer un paneo del tango actual de compositores/as vivos/as, buscando lo más representativo y a su vez adaptable a la guitarra, por supuesto que hay mucho repertorio sumamente interesante y eso también fue un grato descubrimiento, saber que el tango nuevo tiene una enorme vitalidad y actualidad.

T; ¿Qué es lo que más te conecta o te acerca al tango?

JL: En especial el tango ha sido el género que elegí mayoritariamente a la hora de tocar y cantar, como una forma de vida. Me ha llamado siempre la atención la forma que tiene de decir las cosas, de contar las historias de nuestro pueblo desde siempre, la fuerza y la profundidad de su música cuando es instrumental, incluso su danza que también me gusta bailar a veces. El tango me parece una gran síntesis de la historia musical y cultural que va desde lo clásico europeo hasta las raíces africanas y lo criollo que hoy confluyen con una enorme vitalidad en expresiones contemporáneas.

