El reconocido actor Juan José Camero confesó en una carta publicada hoy en sus redes sociales que su visión se encuentra en un diez por ciento y que su enfermedad es irreversible.

"La niebla ha cubierto mis ojos", escribió en la misiva el actor de 78 años, recordado por papeles como el protagónico en "Nazareno Cruz y el Lobo", de Leonardo Favio, y cuyo último crédito en pantalla fue en "La vida anterior", de Ariel Broitman, en 2013.

Según explicó en un texto publicado íntegramente en mayúsculas, la enfermedad que padece se llama maculopatía bilateral, y pese a que se puede mover por sus propios medios y "divisar, aunque borrosamente, los regalos de la naturaleza" cuenta solo con un diez por ciento de su capacidad total de visión.

"A otras personas les suceden otras cosas, a mi me tocó esto. No puedo leer ni escribir como antes lo hacía. He intentado todo lo que se puede hacer hasta el momento, desde hace años, desde que comenzó esta dificultad he venido transitando con la esperanza puesta en un sinfín de tratamientos realizados", escribió.

MIRÁ TAMBIÉN La película de género El último zombi competirá en los festivales Sitges y el Macabro

A su vez, sostuvo: "No siento ser el paladín de la desdicha, ni tampoco el abanderado del dolor humano".

Camero comenzó su carrera en 1969 en la novela "Jugar a morir". Durante los siguientes siete años, participó en diferentes películas románticas y comedias, como también exitosas series como "Rolando Rivas, el taxista", en el papel de Fabián.

Pero su salto a la fama y a roles más dramáticos se dio en 1975, cuando se puso en la piel de Otálora para "El muerto", adaptación de Héctor Olivera del cuento de Jorge Luis Borges, y, por sobre todo, el protagónico del filme de Favio, que durante varios años fue el más taquillero del cine nacional.

De regreso a las novelas y a las tiras, en cine, Camero supo estar bajo las órdenes de Manuel Antín en "Allá lejos y hace tiempo" y de Miguel Pereira en "La deuda interna". En televisión, su última aparición fue en la tira de PolKa, "Campeones de la vida".

MIRÁ TAMBIÉN Marcela Morelo remplaza a Carlos Baute en la 42 de la Fiesta Nacional del Inmigrante en Misiones

(Télam)