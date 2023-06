El músico estadounidense Josh Homme, fundador y líder de Queens Of The Stone Age, reveló hoy que el año pasado debió someterse a una cirugía para extirpar un cáncer por el que todavía se encuentra en tratamiento.

Homme, también co-fundador del grupo Eagles of Death Metal, se mostró confiado acerca de superar la enfermedad: "Lo recordaré como algo jodido, pero que me habrá hecho mejor", señaló, en declaraciones a Revolver.

"Hay muchas cosas que quiero hacer y mucha gente con las que quiero hacerlas", afirmó el músico de 50 años, referente mundial del stoner rock desde tiempos de Kyuss, el grupo que lideró 1987 hasta su disolución en 1995.

Homme se refirió también a la disputa legal que mantiene con su exesposa, la cantante y guitarrista Brody Dallé, sobre la custodia de sus tres hijos, y por la que ambos se han acusado mutuamente de maltrato físico.

"Han sido los cuatro años más oscuros de mi vida. Me plantearé mi nueva vida a partir de todas esas piezas", reflexionó, quien los próximos días estrenará con su grupo histórico el álbum "In Times New Roman" antes de emprender una nueva gira por Estados Unidos y Canadá en agosto. (Télam)