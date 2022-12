(Corrige lugar de presentación en Buenos Aires)

El productor cinematográfico Jon Landau le dio la "bienvenida" al músico The Weeknd al universo de la esperada secuela de la taquillera "Avatar", dirigida por James Cameron. .

El cantante y compositor canadiense, nacido bajo el nombre de Abel Makkonen Tesfaye, replicó una serie de posteos en las redes sociales, entre ellas la foto que se sacó junto al productor, además de otra de su cuenta de Spotify subida al Twitter del filme.

Hasta el momento, no fue confirmado oficialmente si The Weeknd asumió la composición de la banda sonora, pero los sugestivos movimientos en las redes sociales apuntan hacia esa dirección, señaló el sitio especializado Variety en la previa del estreno de "Avatar: The Way of Water" del 16 de diciembre.

The Weeknd, quien semanas atrás anunció una visita a Buenos Aires para el 13 de octubre en el Hipódromo de San Isidro, acaba de lanzar su último disco titulado "Metro Boomin", donde contó con invitados de la talla de A$AP Rocky, Travis Scott, Future y el difunto Takeoff. (Télam)