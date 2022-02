El exguitarrista de The Smiths, el músico británico Johnny Marr, lanzó hoy su álbum doble “Fever Dreams Pts 1-4”, que incluye los singles ya conocidos “Night and Day”, “Tenement Time”, “Sensory Street” y “Spirit, Power and Soul”.

Se trata del cuarto disco en solitario del oriundo de Manchester, quien confesó que esta nueva andanada de canciones es la síntesis del camino que lleva recorrido desde el final de la emblemática banda que formó junto con Morrisey en los 80.

“Hay un conjunto de influencias y un sonido muy amplio que he estado desarrollando realmente desde que salí de The Smiths hasta ahora, y lo escucho en este disco. Hay muchos hilos de música en él. No lo hicimos conscientemente, pero creo que tengo un vocabulario sonoro y me siento muy satisfecho de haber sido capaz de aprovecharlo”, detalló a la prensa.

“Es un disco inspirado -añadió- y no podía esperar a entrar a grabar cada día. Todavía tengo esa sensación de que es un privilegio hacer discos, casi siento el deber de llevar la guitarra, y una actitud guitarrera, a la vanguardia de lo que creo que es la música moderna”.

Marr saldrá a la ruta con su nuevo trabajo bajo el brazo, primero encabezando el Festival de Música de la BBC Radio 6 en Cardiff, Gales, el 3 de abril, y luego como invitado especial en la gira de Blondie “Against the Odds” en abril y mayo, que incluirá un paso por el O2 Arena de Londres.

Luego cruzará el charco para participar del tour de The Killers por Estados Unidos entre agosto y octubre.

“Fever Dreams Pts 1-4” está disponible en CD y doble vinilo, con una edición limitada a través de la tienda oficial de vinilo blanco y cassettes. (Télam)