El británico Johnny Marr lanza su nuevo EP, "Fever Dreams Pt. 1"

El compositor, cantante y multiinstrumentista británico Johnny Marr lanzó hoy su nuevo EP, "Fever Dreams Pt. 1", en adelanto de su cuarto disco solista, el álbum doble del mismo nombre que integrará los cuatro trabajos cortos que se inauguran con esta última presentación.

En acompañamiento de la presentación -la primera tras dos años de la última aparición del músico-, quien fue integrante de The Smiths y The Pretenders también dio a conocer el videoclip del sencillo "Spirit, Power and Soul", una canción que describió en declaraciones a la prensa como "una especie de declaración de misión".

"Tenía una idea sobre un sonido electro con sentimiento gospel, o en mis propias palabras, un himno de electro soul", agregó Marr, que ya tiene previsto participar como invitado especial de The Killers en la gira que realizarán en Estados de agosto a octubre del año próximo.

Mañana llega "Isa", el quinto trabajo de estudio de la francesa Zaz

"Isa", el quinto álbum de estudio de la cantante francesa Zaz, que fue grabado el año pasado durante los meses de confinamiento a raíz de la pandemia de coronavirus en distintos estudios ubicados en los Países Bajos, Bélgica y Francia, tendrá su lanzamiento mañana en todas las plataformas musicales.

En esta propuesta, la cantautora -que hace tres años alcanzó el certificado Platino con el disco "Effet Miroir"- invita con canciones íntimas y sensibles que compuso en un momento en el que "necesitaba más calma y casi desaparecer".

"Estar empoderados, focalizados en nuestra fuerza, afianzados y seguros de que el resultado será positivo, porque si esa es nuestra elección, después de las tormentas que nos acechan y los cambios que nos vuelven inseguros, detrás del miedo hay algo nuevo que nos dará más libertad", dijo a la prensa también en relación al tono que del corte de difusión del álbum, "Imagine", cuyo videoclip ya está disponible en YouTube.

El rapero tejano Don Toliver presenta su segundo álbum, "Life of a Don"

El rapero y cantautor nacido en Texas Don Oliver presentó hoy su segundo álbum de estudio, "Life of a Don", que incluye los sencillos "What You Need" y "Drugs n Hella Melodies", y para el que contó con las participaciones especiales de otros artistas como Kali Uchis, Baby Keem, HVN, SoFaygo y Travis Scott.

En medio del exitoso tour homónimo que por estos días lo encuentra de gira por distintas localidades de Estados Unidos, también se conoció que Toliver fue convocado por el reconocido Kanye West para formar parte de la grabación de "Moon", el single en el que cantará con Kid Cudi y que conformará su próximo disco, "Donda". (Télam)