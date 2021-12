El exguitarrista de The Smiths, Johnny Marr, estrenó su nuevo EP "Fever Dreams Pt. 2", que incluye las nuevas canciones "Sensory Street", "Tenement Time", "Hideaway Girl" y "Lightning People", que formarán parte de un álbum doble que llegará a las bateas el próximo año.

El músico británico, quien regresó en septiembre a los escenarios para estrenar en vivo la nueva banda sonora de la película de James Bond junto a Billie Eilish y Hans Zimmer en los Brit Awards, confirmó la salida de su doble disco "Fever Dreams Pt 2 para el 25 de febrero a través de BMG.

"Quería rendir homenaje, en cierto modo, a la gente que se interesa por mí y me escucha. Aunque solo sea por los cinco minutos que la gente escucha la canción, para galvanizar esta idea de 'nosotros'. Utilicé deliberadamente el lenguaje de la música soul. Es Glam Gospel, sostuvo sobre "Lighting People", una de las joyas de su nuevo trabajo.

Por otro lado, "Tenement Time" llega como una creación entusiasta y reflexiva basada en la "experiencia de crecer en el centro de la ciudad como un niño pequeño, corriendo por ahí siendo bastante salvaje por Ardwick, metiéndome en almacenes y siendo perseguido".

"Esa fue la primera vez que fui consciente de la cultura: alrededor de la gente que llevaba cierta ropa, y era parte de ser un pequeño niño de Manchester realmente. Tengo un verdadero romanticismo sobre ese periodo de mi vida", completó el excompañero de Morrissey.

De cara al 2022 y tras el lanzamiento de "Fever Dreams Pts 1-4", Johnny Marr se unirá a Blondie como invitado especial en su gira "Against The Odds" durante abril y mayo incluyendo el O2 Arena de Londres, para luego sumarse a la gira de The Killers en Estados Unidos que se llevará a cabo desde agosto a octubre.

(Télam)