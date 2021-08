Con 17 años radicado en Estados Unidos, donde construyó un camino musical capaz de llevar al tango por festivales y salas de concierto, el bandoneonista y autor sanjuanino Juan Pablo Jofré revela: "Me enfoqué en componer mi música, en tocar con grandes músicos y personas que me apoyan y gracias a eso conseguí tocar en salas de concierto y en festivales de música clásica, world music y jazz".

En una entrevista con Télam, el músico destaca que toca su música en distintos festivales, con orquestas sinfónicas y orquestas de cuerdas: "Para mí es muy gratificante porque fue un largo camino poder llegar hasta acá, que me abran las puertas en esa categoría donde me puedo dar el lujo de compartir escenario con grandes orquestas y grandes instrumentistas y desde allí se me abren puertas en todo el mundo, en lugares que ni podía imaginar".

Télam: ¿Cómo es hacer tango en Estados Unidos?

Juan Pablo Jofré: En Estados Unidos hay varios caminos dentro del tango. Están los músicos de milonga y también el mundo del tango-show con bailarines. Ese tipo de trabajos los hice al principio un par de años, cuando llegué a la ciudad. Lo disfruté y aprendí mucho pero como lo que yo hago no es tango tradicional, mi visión y anhelo siempre estuvo en componer y tocar mi música. En este aspecto puedo decir que si bien es más difícil, arriesgado y largo el camino, estoy teniendo muchas satisfacciones que me ayudan a seguir adelante.

T: ¿Qué aporte sentís que hacés al género desde tu lugar de compositor?

JPJ: Creo que es muy difícil decir lo que uno aporta, pero ya compuse siete conciertos para orquesta, cuartetos de cuerdas y bandoneón, y mucha música de cámara para bandoneón, quintetos, tríos o dúos. Creo que mi aporte es un poco la inspiración para los jóvenes que vienen atrás mío de mostrar que se puede seguir creando y hacer cosas buenas, que se puede trabajar con las grandes orquestas en los grandes festivales del mundo. Que hay una luz para seguir haciendo música nueva. Este lenguaje que es el tango combinado con la música clásica es hermoso y hay mucho por descubrir todavía.

T: ¿Qué proyectos hay en tu agenda que puedas contar?

JPF: Muchas cosas por suerte. Después del Festival ACC World Music se vienen otros dos festivales en Corea. Y luego sigo en Estados Unidos, con un festival en San Antonio, Texas; y una presentación con la Symphony of the Americas en Miami. Además, si la variante Delta lo permite, en octubre estaré grabando con la Sinfónica de Londres mi doble concierto para clarinete y bandoneón con la clarinetista Seunghee Lee y el director Enrico Fagone.

En 2022 voy a estrenar un concierto con la Filarmónica Nacional de Hungría en Budapest, que es una obra que escribí para cello, bandoneón y orquesta sinfónica en la que voy a estar acompañado por el gran cellista István Várdai. También se vienen muchas grabaciones. Por ejemplo, un nuevo concierto para violín, que fue un encargo conjunto del gran violinista Eric Silberger y Lucia Lin, talentosa violinista de la Boston Symphony. (Télam)