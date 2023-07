El conductor Jey Mammon aseguró que "si hay una víctima" es él tras la prescripción de la denuncia por abuso sexual que le formuló Lucas Benvenuto y al volver a ser entrevistado en un estudio de televisión.

"Hay muchísima gente que sufrió abusos que se acercó a mí en este tiempo. Bienvenido sea si se instala el tema. Si hay una víctima, soy yo. Lucas es una víctima, pero no de mí", expresó el conductor al ser entrevistado en el programa Intrusos por Flor de la V.

Sobre su vínculo con Lucas Benvenuto, que denunció haber sido abusado sexualmente cuando tenía 14 años, manifestó que "hay una historia de vida con esta persona. Cuando sale mediáticamente el tema, no tuve reacción. No tenía manera de salir a hablar. Ponían mi imagen y mi foto con la historia de una red de pedofilia, de pederastas. Yo lo conozco, yo tuve una historia con él y él mintió. Lo conocí cuando tenía 16 y no hubo ninguna violación".

"Estuve reconstruyendo toda la historia. Yo lo conocí hace 15 años. Estaría bueno que cada uno piense dónde estaba cada uno hace 15 años… Las cuentas no dan, empieza mintiendo con la edad. Lo conozco en una fiesta en abril de 2009, ese día presenté oficialmente mi personaje de Estelita, era en un bar, habían ido unas 80 personas. Él fue con otro pibe", comenzó a relatar el conductor.

"Yo fui denunciado falsamente de una violación a un nene de 14 años. Él para mí significó bastante. Casi enloquecí porque hubo un vínculo. Vínculo es cuando estás con una persona y no estás todo el tiempo con esa persona, así fue durante 7 años", aseguró.

Sin embargo, durante los años en los que estuvieron vinculados nunca se habría enterado de los abusos que sufrió Lucas cuando era más chico y de las denuncias que realizó en la Justicia: "No sabía que había vivido todo eso. En algún momento juzgué a toda la televisión. Viví una especie de pandemia solo. En un momento dije ´no quiero demandarlo´".

Tras la denuncias públicas por abuso sexual que enfrentó Mammon hace tres meses, el conductor de La Peña de Morfi iniciará acciones legales por calumnias e injurias contra su denunciante Lucas Benvenuto y Ángel De Brito, entre otros periodistas.

El conductor de TV realizó un cambio de abogados patrocinantes y no hará las demandas con la representación de Fernando Burlando. Juan Martín Rago, el nombre real de Jey Mammon, contará con el apoyo del Estudio Baños: "Baños & Asociados comunica que se ha hecho cargo del patrocinio jurídico del artista en su demanda contra los responsables de haberlo injuriado y calumniado en diversos medios de comunicación haciéndose eco de una denuncia falsa e inverosímil que fue presentada en el año 2020 sin ningún sustento legal que la avale y que fue sobreseída por resolución firme de la justicia", anunció. NH/AMR/SPC NA