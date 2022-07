Jerëmie, uno de los djs y productores argentinos mejor posicionado en la escena electrónica europea, aseguró que “el público argentino es por lejos el mejor de todos” por la “energía” que aporta en la pista, al conversar con Télam sobre su actualidad como artista de Hottrax y Hot Creations, dos sellos de alcance mundial fundados por el influyente Jamie Jones, y del tour sudamericano que lo traerá al país a fin de año.

Con esa pasión por la música que comenzó a muy temprana edad y con el legado de una familia de músicos, Jeremías Inzani se metió de lleno en la música a través de géneros como el minimal y el tech-house, primero como DJ y luego como productor, y formando parte de la grilla de los clubes más renombrados del país.

Pero fue en Barcelona, ciudad en la que reside desde hace cinco años, donde comenzó a cosechar los frutos del esfuerzo para alinearlos con sus objetivos, usando el tiempo del encierro pandémico a su favor: “Fue muy difícil para quienes vivimos de la música, pero en mi caso me sirvió para encerrarme y ponerme a trabajar pensando cien por ciento en esos sellos discográficos, olvidándome de todo el resto”.

“Empecé a hacer música de ese calibre, sin pensar en otra cosa. La pandemia me sirvió para enfocarme. Cuando uno está de gira, de un aeropuerto a otro y durmiendo poco, cuesta más sentarse a producir porque estás siempre cansado del fin de semana. Y acá no se podía pensar en otra cosa más que en la música y en el sello. Yo le saqué mi provecho”, sostuvo.

En el camino, obtuvo el aval de algunas de las figuras de la escena mundial como Marco Carola, Stefano Noferini, Richy Ahmed y wAFF, y, viene de estrenar este año “Bolx” y “Attention” en alianza con dúo Italobross: “Cuando uno empieza a hacer música siempre tiene en la cabeza sellos como Hottrax. Tengo otros más grandes todavía pendientes, pero este era uno de los máximos objetivos que tenía”.

“Y el año pasado cuando me dijeron que Jamie Jones estaba poniendo mi música en todos los festivales, ahí sentí que esto se estaba poniendo bueno. Y después confirmaron que querían editar mi EP. Hoy veo la carátula con la palmerita de Hottrax junto a mi nombre y me cuesta creerlo, al igual que lo de Jamie Jones poniendo mi música”, añadió.

Enrolado en las filas del sello editorial del productor galés, donde encontró toda la “motivación” que buscaba para seguir escalando en su ascenso internacional, a fin de año emprenderá un tour por Sudamérica, con escalas obligadas en Buenos Aires, Rosario y su Córdoba natal, donde la “energía es muy diferente” a la del público europeo.

“En Argentina vas a una fiesta y la gente está activa; hay mucha energía, se agita, y todos quieren más. Acá el público europeo también tiene eso, pero lo vive diferente. Yo prefiero Argentina cien por ciento para pinchar. Y no lo digo yo como argentino; lo dicen la mayoría de los DJs”, sentenció antes de su vuelta al país, a donde llegará a fin de año siendo hoy “un artista y un productor más consolidado” del que era cinco años atrás.

Télam: ¿Qué le aportó a tu carrera radicarte en Barcelona?

Jerëmie: Si bien no es una capital de la música electrónica, en Barcelona hay mucha música y de todos los géneros. Además está cerca de Ibiza que sí es una de las capitales de la música electrónica a nivel mundial. Acá se respira mucha música. Hay muchas fiestas todo el tiempo y en cualquier día de la semana. Venir acá me abrió bastante la cabeza, porque es muy diferente, y en cualquier lugar aunque sea pequeño tenés un DJ internacional. En Argentina los grandes DJs solo están en los mega festivales o hacen súper presentaciones, pero acá los podés ver un jueves para 300 personas. Encima vienen todos, quizás por el clima. Los europeos hacen base acá, y te los podés encontrar a todos. En ese sentido, para mí Barcelona es la mejor ciudad donde encontrar música electrónica y te lo dicen desde ingleses hasta franceses. Yo llevo cinco años acá; al principio es todo nuevo y no conocés a nadie, pero hoy ya me siento más como en casa”.

T: ¿Cómo es producir tu música para Jamie Jones? ¿Cómo funciona esa dinámica de trabajo con él?

J: Son dos sellos tan grandes y tan importantes a los que todos los djs y productores del mundo envían música. Entonces uno tiene que ir trabajando para lograr un sonido parecido. Antes nos manejábamos con un mail, pero ahora hay una plataforma por la que todo el mundo manda su música. Cuatro o cinco temas. Jamie siempre escucha y siempre responde: si le gusta te dice ‘mantenlo ahí’ y luego los va probando en la pista para ver si funcionan. Lo que pasa es que estos sellos se demoran mucho tiempo, y sobre todo Jamie, por la cantidad de música que recibe. Hasta que te responden por ahí pasan meses y es mucha la ansiedad. Con Hottrax me pasó que tuve que esperar seis meses, pero es algo que les pasa a todos. Todo termina en él. Él es el que escucha y el que da la última palabra. Cuando dice “ok” es porque ahí está por salir, pero si no te dice nada hay que seguir intentando. Yo tuve la suerte de que lo primero que le envié le gustó y lo sellé. Hay otros productores que envían hasta sesenta temas en tres años o cinco hasta que la clavan con el sonido. La clave es intentar, tener paciencia, que es lo más importante en este mundo de la producción.

T: ¿Cómo fue tu conexión con Italobross para crear juntos esta nueva música?

J: Son unos productores italianos muy reconocidos, con más de diez años en la música y que firmaron con todos los sellos más importantes. Me sorprendió porque yo hace tres o cuatro años tenía otro nombre artístico Jeremy (ARG) y ellos me habían hecho un remix que había andado muy bien y que se había vendido muchísimo. Y ahora que cambié mi nombre artístico, que lo hice un poco para sacarle la nacionalidad, se me ocurrió preguntarles si les interesaba hacer una nueva colaboración. Me lancé pensando que no iba a pasar nada, pero les pasé algunas ideas y sonidos y no me dijeron que no. Al final, les pareció muy bueno y nos pusimos a trabajar en una fusión. Estuvo fantástico. A mí realmente me gusta mucho colaborar con gente de otros países y culturas. En este caso, aprendí mucho al poder verlos trabajar y ver cómo iban sacando ideas. Siento que no hay que quedarse solamente con lo que tiene uno, sino sacar ideas de los demás porque eso ayuda al crecimiento de uno como productor. Ellos también me enseñan a mí, al poder verlos como trabajan y cómo van sacando ideas. Ver las formas de trabajo de cada uno está bueno porque sirve para aprender. No hay que quedarse solamente con lo que tiene uno sino sacar ideas de lo que tiene el otro porque ayuda al crecimiento de uno como productor.

