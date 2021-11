El actor estadounidense Jeremy Renner, reconocido mundialmente por interpretar al superhéroe Ojo de Halcón en la franquicia cinematográfica de Marvel durante la última década, vuelve a la pantalla chica para protagonizar "Mayor of Kingstown", el drama criminal y de suspenso que retrata los vicios detrás del rentable negocio de las cárceles privadas que llegó ayer a la plataforma de streaming Paramount+.

"Nunca me sentí atraído por trabajar en algo episódico, siento que todavía sigo haciendo cine, pero sí lo que tiene de interesante este formato es que en vez de relajarse en lo espectacular y lo que vemos en las grandes películas, se pueden explorar más en profundidad los personajes y sus tiempos", dijo en diálogo con Télam y otros medios nacionales e internacionales el intérprete.

Es que además de encabezar el elenco de "Mayor of Kingstown", este mes también desembarcará en Disney+ con el estreno de "Hawkeye", la tira dedicada exclusivamente al personaje de Clint Barton, el mencionado integrante del equipo de héroes de Los Vengadores.

En ese sentido, Renner agregó que "nada de esto es televisión en los términos de la televisión" con la que él creció: "Estas son narrativas también extensivas y contadas de una manera muy cinemática. 'Mayor of Kingstown' es como una película de diez horas. En 'Hawkeye' se extiende una historia que antes no existía, porque no se sabía mucho sobre la vida de Clint, pero en vez de poner todo eso en una película de dos horas, lo podemos conocer un poco más en cada episodio", consideró.

En esta ocasión, el actor se pone en la piel de Mike McLusky, un exdelincuente que en la actualidad trabaja junto a su hermano, Mitch (Kyle Chandler), para manejar el sistema de cárceles privadas que funcionan como la mayor actividad económica de Kingstown, una ciudad corrompida del estado de Michigan.

La dupla -a veces con la compañía de su fría madre, Miriam (la dos veces ganadora del Oscar Dianne Wiest)- opera como una poderosa fuerza que resuelve problemas, poniéndose en el lugar de mediadores entre quienes están dentro y fuera de los penales, sea cumpliendo condena o trabajando en las fuerzas de seguridad.

"Es alguien que lubrica la maquinaria de esa ciudad, de manera totalmente desinteresada. Creo que cualquier ser humano es producto de su ambiente, y eso es algo con lo que él lucha definitivamente, pero no lo veo como una víctima. Es simplemente algo de lo que pueden escapar", ahondó Renner sobre su papel en esta producción de diez episodios.

Además, el actor señaló que el tono de la tira le recuerda "al de películas de suspenso y thrillers como 'Contacto en Francia' y a esas historias muy viscerales o en las que uno se involucra mucho", ya que "hay muchas temáticas en esta serie que pueden interpelar" al público.

Se refiere a la -quizás algo lavada- mirada que propone la historia creada por Taylor Sheridan y Hugh Dillon sobre cuestiones como el racismo sistémico, la corrupción y la desigualdad dentro de los establecimientos penitenciarios estadounidenses, los cuales forman un ambiente que Renner calificó como "desolador".

"También es desolador que exista, y creo que hay una fascinación por saber cómo operan estos mecanismos. Creo que en 'Mayor of Kingstown' hay mucha verdad detrás de su manera de representarlo, y es un telón de fondo muy bueno e interesante para desarrollar la narrativa", siguió.

El elenco de la serie se completa con la participación de Aidan Gillen ("Game of Thrones"), Derek Webster ("Ray Donovan"), Taylor Handley ("Animal Kingdom"), Tobi Bamtefa ("The Witcher"), Hamish Allan-Headley ("Blue Bloods") y Nichole Galicia ("Django sin cadenas"), entre otros. (Télam)