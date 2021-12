(Por Pedro Fernández Mouján).- Un extraño objeto musical, apenas identificado en el amplio y diverso universo del jazz, acaban de lanzar el tecladista Esteban Sehinkman y el saxofonista Gustavo Musso en su registro discográfico "Mutable", en el que presentan históricos y reconocidos standards transitados bajo una ambientación tímbrica, sonora e instrumental inhabitual y sorprendente, producto de la electrónica.

El material, que se puede escuchar por todas las plataformas sonoras, reúne diez magníficas canciones con sonoridades sorprendentes, en temas cortos, muchos de ellos cantables y llenos de swing, interpretados y compuestos por Musso en EWI (instrumento electrónico de viento o saxo electrónico) y Sehinkman en sintetizadores.

El registro pasa de versiones a veces "deformes" a otras extrañamente amigables, todas bellas e impactantes de clásicos como "Caravan" (Duke Ellington); "Parker's Mood" (Charly Parker), "On the Sunny Side of the Street" (Jimmy Mc Hugh) o "A Night in Tunisia" (Dizzy Gillespie), entre otros.

"Lo lindo de trabajar este repertorio es que hay como un permiso omnisciente o tácito que te permite hacer lo que quieras con la versión, casi diría que hay como un deber de buscar algo nuevo porque son todos temas ultratransitados", cuenta Sehinkman -factótum de Pájaro de Fuego y el Real Book Argentino- a Télam.

"Así pasó con 'Parker's Mood, donde hicimos una versión super respetuosa del primer registro de 1948 mutada a la tímbrica que estábamos usando, o con 'On the Sunny Side...' , donde no quedó nada del original", agrega.

El tecladista, que desde Pájaro de Fuego trabaja hace años la electrónica y el jazz, señala: "En general buscamos que la parte tecnológica no fuera la única innovación del trabajo sino que le pudiéramos dar alguna vuelta de tuerca a los standards desde la armonía también".

"La idea original -relata Musso, saxofonista de Escalandrum- no fue transgredir sino que nos fuimos encontrando con esta cuestión. Al escuchar este tipo de sonidos naturalmente uno empieza a tener que tomar ciertos desafíos, son los sonidos que aparecen los que te mueven a encontrar cosas distintas, porque quedás afectado de un modo que te hace mover en direcciones quizás antes impensadas".

Musso, uno de los nombres contundentes del saxo en el jazz argentino, explica que el EWI (Electronic Wind Instrument) está basado en la mecánica del saxofón pero que en vez de teclas trabaja con sensores. "En el instrumento acústico -dice- hay una cuestión mecánica que sentís cuando bajás una llave que acá no existe", además de que las posibilidades se amplían porque uno pasa a trabajar en un registro que amplía las dos octavas del saxo acústico a ocho.

"Básicamente lo que suenan son sonidos de sintetizador operados a través de un controlador con la expresividad y la digitación particular del EWI", remarca Sehinkman intentando definir un instrumento inusual, poco conocido y que en el jazz se utiliza habitualmente como accesorio del saxo acústico.

"Cuando uno toca un instrumento acústico -dice Musso-, uno busca una especie de perfección sonora, porque los instrumentos son desafinados, entonces uno busca una perfección respecto del sonido a diferencia de lo que es un sonido sintetizado; lo que uno busca acá es como esa cuestión más moldeable, más imperfecta de un sintetizador, uno toca una tecla y tiene un sonido perfecto y a través de esto lo que uno busca es la maleabilidad del sonido".

El registro de "Mutable" se realizó en pandemia. Comenzaron con "Parker's Mood" y siguieron con el resto de los standards; se intercambiaban pistas, sonidos, armonías sobre la que el otro músico intervenía y que generaba a su vez una nueva respuesta que producía una reacción en cadena hasta que los temas se iban moldeando con capas y capas de sintetizadores y tomas únicas del EWI que se iban modificando pero se tocaban siempre de principio a fin.

"Con esto experimenté algo nuevo -remarca Musso- porque con el saxo donde pongo el sonido entra y combina con el resto pero acá aún cuando un sonido es individualmente lindo a veces no encaja y no empasta con los sintetizadores, es la parte de la electrónica más misteriosa".

"Es un poco como en la música acústica -propone Sehinkman- donde hay distintos tipos de orquestaciones y las combinaciones de los timbres tienen familias que funcionan mejor que otras. En cualquier música lo más lindo es encontrar familias de timbres que sean compatibles y armen una estructura sonora".

A los fines prácticos, Musso recomienda escuchar "Mutable" con auriculares: "El material tiene distintas capas o profundidades donde los sonidos electrónicos sostienen su camino, se combinan pero no se fusionan; las cosas están en paralelo pero no se mezclan sino que se superponen y con los auriculares podés seguir el camino de ese sonido, que no tienen ningún tipo de interferencia externa sino donde todo que se escucha es porque se tocó y se puso expresamente".

Respecto de las sonoridades a las que puede remitir el disco, Sehinkman habla de los jueguitos de Saccoa y la infancia.

"Me siento muy conectado a la música de los fichines -dice-, para mí fueron una gran influencia musical que se me filtra en la forma en que escucho. Con el tiempo me di cuenta que hacía mucha música que estaba relacionada con ese sorround de las máquinas y el disco tiene 'momentos Saccoa'. No es el sonido de los 80 pero el espíritu está ahí; es muy particular la música de los fichines, tiene esos matices, esa polifonía rara, los sintetizadores de esa época más analógicos".

Otra de las decisiones fue no usar sets o kits de baterías electrónicas. "Uno de los parámetros más importantes fue que no hubiera una percusión explícita en el disco sino que hubiera capas que insinúan superposición rítmica".

Musso señala que a pesar de que la posibilidad de edición es casi infinita, "todo lo que está tocado con el EWI va de principio a fin, son tomas enteras del temas".

"'In a Sentimental Mood' hice 50 tomas hasta que quedó lo que yo quería -explica-. Ahí está el jazz del disco, no es una edición, son tomas, hay una cuestión melódica que no se interrumpe ni está cortada o editada". (Télam)