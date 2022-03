Jane Campion hizo historia anoche con su filme "El poder del perro" al convertirse en la segunda mujer consecutiva en alzarse con el máximo galardón que entrega el Sindicato de Directores de Hollywood, en la 74º edición realizada en Beverly Hills.

"Me importa que las mujeres tengan voz y estoy muy entusiasmada con la próxima generación de cineastas", dijo la realizadora, tras recibir el galardón de manos de Chloé Zhao, quien el año pasado se había impuesto por "Nomadland".

Por su parte, Maggie Gyllenhaal se llevó el premio a la mejor directora debutante por "La hija oscura" y Spike Lee fue reconocido con un galardón especial por su trayectoria.

En tanto, en el rubro televisión, en una categoría acaparada por capítulos de la serie "Succession" se impuso Mark Mylod, por el episodio "All the Bells Say" de la tercera temporada.

Entre las comedias de televisión, Lucía Aniello se impuso por su labor en el capítulo "There is No Line", de la serie "Hacks".

En el apartado películas para la televisión, Berry Jenkins venció por "The Underground Railroad", a la vez que Stanley Nelson ganó entre los documentalistas por "Attica".

Los premios que entregan los directores de Hollywood son uno de los más importantes de la industria, entre los que anteceden a los preciados Oscar, que se celebrarán el 27 de marzo.

(Télam)