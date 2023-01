El músico y productor británico Jamie Perrett, exmiembro de Babyshambes, confirmó tres presentaciones en Buenos Aires que dará a partir de este mes con shows en la Ciudad de Buenos Aires, La Plata y San Luis.

Perrett, quien fuera compañero del célebre Pete Doherty en el grupo que fundó tras la disolución de The Libertines, estará el 31 de enero sobre el escenario de Strummer Bar de Palermo como invitado especial del ciclo "Martes de Vinilo".

El 4 de febrero tocará en el Pura Vida de La Plata junto a Monstruo! y el 9 cerrará su visita por Argentina con una única función en "Al Right" de San Luis junto al grupo Zoloa.

Jamie Perrett es también conocido por ser el hijo del líder de The Only Ones, el cantante " Peter Perrett, a quien acompañó, tanto en la composición como en la producción de sus dos primeros discos en solitario "How the west was won" (2017) y "Humanworld" (2019).

El rockero, quien todavía guarda bajo llave lo que será su primer disco en solitario, tiene desde el 2021 dos singles en las plataformas (“Masquerade of love” y “Angel of Santiago”) que pusieron en marcha sus primeras giras por fuera de Reino Unido como las que hizo por España y Francia. (Télam)