El realizador estadounidense James Gunn, reconocido por su trabajo en Marvel en la saga de “Guardianes de la galaxia” y hoy en plenas funciones como coCEO de la competencia, DC Studios, anunció que será el encargado de dirigir “Superman: Legacy”.

La película, que dará un nuevo comienzo al “Hombre de acero”, llegará en julio de 2025 con la misión de relanzar la franquicia cinematográfica de DC, que con excepciones siempre recibió críticas tanto del periodismo especializado como de los fans.

La noticia la confirmó el propio director de “Escuadrón suicida” a través de un tuit en el que además ofreció una emotiva anécdota personal sobre su relación con el proyecto.

“Perdí a mi padre hace casi tres años. Él era mi mejor amigo. No me entendía cuando era chico, pero apoyaba mi amor por los cómics y mi amor por el cine, y no haría esta película si no fuera por él”, detalló en un pasaje, y recordó que ya le habían ofrecido dirigir una cinta de Superman en el pasado, pero que en ese momento no había visto la forma de darle al superhéroe la “dignidad que se merece”.

“Hace poco menos de un año vi una forma de entrarle, centrándose de muchas formas en la herencia de Superman: cómo tanto sus aristocráticos padres kryptonianos y sus padres granjeros de Kansas hacen a quién es él y las decisiones que toma”.

“Superman: Legacy”, que tendrá guion del propio Gunn y producción del otro coCEO de DC Studios, Peter Safran, será la primera parada de un universo narrativo que, tal como le ha dado forma Marvel al suyo, atravesará tanto el formato de películas como de series para HBO Max.

La fase 1 de este proyecto, dado a conocer a fines de enero como “Dioses y monstruos”, traerá también a otros importantes personajes como a Batman o Supergirl, así como algunos menos explotados en el audiovisual, como La Cosa del Pantano.

(Télam)