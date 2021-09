El cantante y productor colombiano J Balvin ofrecerá un concierto en vivo este domingo a las 19 en su cuenta de la plataforma TikTok, en el que realizará un recorrido por algunos de sus clásicos y presentará temas de su nuevo álbum “José”.

El nuevo trabajo discográfico del músico que se lanzará este viernes, está conformado por 24 temas y cuenta con la participación de figuras como Yandel, Ozuna, María Becerra, Karol G, Nicky Jam y Dua Lipa, entre otras.

"Amo TikTok y ver todas las cosas increíbles que hacen mis fans con mi música como soundtrack", mencionó Balvin a través de un comunicado de prensa.

"Se siente espontáneo e interactivo de una manera que no me había sentido con mis fans en mucho tiempo. Me inspiro cuando abro TikTok para ver lo que están haciendo y me anima a encontrar nuevas formas de presentar mi música y mantener las cosas frescas", agregó el cantante. (Télam)