El regreso de la banda británica Oasis parecía algo imposible, pero las últimas declaraciones de Liam y Noel Gallagher despertaron las esperanzas de los fanáticos, luego de que el grupo se separara en 2009 tras una pelea entre los hermanos que parecía no tener solución. La primera ilusión de los fanáticos fue hace pocas semanas cuando el músico Noel Gallagher aseguró en una entrevista con BBC Radio Manchester que nunca le diría nunca a un posible reencuentro de Oasis

"Nunca hay que decir nunca", dijo el músico y agregó: "Tendría que suceder un conjunto extraordinario de circunstancias. Eso no quiere decir que esas circunstancias nunca se darían". Ahora, Liam Gallagher fue el causante de despertar más esperanzas en los fans de Oasis. El cantante escribió en su cuenta de Twitter que recibió un mensaje de su hermano "rogándole perdón" y pidiéndole que se reunieran. "Acabo de hablar por teléfono con nuestro muchacho (Noel) rogando perdón. Bendíganlo, quiere que nos reunamos. ¿Creen que deberíamos juntarnos o que se vaya a la mierda?", reveló el artista. Este hecho se dio a pocos días de que Noel y su esposa Sara MacDonald anunciaran su separación. Para Liam, la mujer de su hermano había sido una de las causantes de la distancia entre ellos que llevó al fin de Oasis

"Está desesperado por traer de regreso a Oasis. Y no puede hacerlo, su mujer no lo deja", dijo el cantante de 50 años tiempo atrás. Los rumores de reunión de la banda británica vienen circulando en los últimos años. En 2020, Liam también twitteó acerca de una reunión, pero fue más pesimista

"Te lo dije antes de que se preparará para eso, pero sabes quién no lo dejará porque a ella no le gusta la música de Oasis", respondió el cantante a un seguidor. Tanto Liam como Noel continuaron con sus carreras en solitario luego de crear éxitos como "Wonderwall" y "Stand By Me"

Actualmente, ambos continúan trabajando como solistas. AO/SPC NA