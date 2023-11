El ex representante de modelos Ricardo Piñeiro fue internado tras ser hallado en su domicilio de Recoleta con los signos vitales bajos y los médicos confirmaron que tiene una insuficiencia respiratoria y renal e hipotensión arterial producto de un ACV

Según detalló el informe policial al que accedió Noticias Argentinas, un amigo del representante de 68 años, llamó al 911 y advirtió que Piñeiro no contestaba los llamados a su puerta. De inmediato, personal de la Comisaría Vecinal 2 A de la Policía de la Ciudad se trasladó hasta la calle Las Heras al 1.600 y, tras franquear el acceso al departamento, encontraron al empresario con bajos signos vitales. Allí, se solicitó la asistencia del SAME y Piñeiro fue trasladado hasta el Hospital Fernández con diagnóstico reservado producto de una insuficiencia respiratoria. El empresario fue uno de los representantes más prestigiosos de la Argentina en la época de los noventa y tuvo su principal rivalidad con Pancho Dotto. Aun así, hace algunos años, tras una gran depresión, decidió alejarse de las pasarelas y abocarse a la fotografía, mientras que en el último tiempo comenzó a colaborar en la asistencia a personas en situación de calle. "En un momento tuve una gran depresión, no sé si llamarlo una estafa, pero tuve muchos problemas y se tuvo que cerrar la empresa", había contado Piñeiro. MC/KDV NA