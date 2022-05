El próximo lunes 23 y martes 24 comenzará en Santiago del Estero el casting de cantantes para participar en “Canta conmigo ahora”, el nuevo reality que Marcelo Tinelli prepara para eltrece y que se prevé "salga al aire a fines de julio", según anunció a Télam Matías Amaya, productor de LaFlia.

“El primer destino es Santiago del Estero y las expectativas son grandes y esperamos encontrarnos con nuevos talentos”, expresó el productor, y remarcó que “siempre salieron excelentes cantantes de Santiago".

En cuanto a los requisitos para presentarse al casting, comentó que deben ser "mayores de 18 años, preparar dos temas, uno en castellano y otro en inglés (o dos en castellano) y esquema de vacunación contra la Covid-19".

"Estamos buscando buenos cantantes ya sea individual, dúo, trío o cuarteto, no grupos", especificó Amaya, y explicó que “Canta conmigo ahora” es la versión argentina de "All Together Now", el programa de televisión original de la BBC, basado en una competencia de canto éxito en el mundo y ahora llega a nuestro a país conducido por Marcelo Tinelli.

“Es una competencia que sale del tradicional concurso de canto, porque en 'Canta conmigo ahora' los participantes se enfrentan a un panel de cien jurados expertos de la música en todos sus géneros y rubros musicales”, se explayó Amaya, y detalló que “el participante deberá lograr con su performance que los cien se paren, presionen un botón y canten con él”.

"Su objetivo será emocionarlos, ponerles la piel de gallina, contagiarlos con su canto para lograr que los cien lo voten o la mayor cantidad de votos posibles", agregó.

"Los participantes que más votos saquen ocuparán un podio de tres puestos; el que quede en el puesto número 1 pasa directamente a la segunda etapa y los que quedan en los puesto 2 y 3 vuelven a competir y el que más votos obtenga de parte de 'Los 100' también pasa a la siguiente etapa", puntualizó. “Es decir, de los tres que quedan en el podio, solo dos pasan a la siguiente etapa de Camino a la Final".

Amaya indicó que el programa tendrá una primera etapa de clasificación y una segunda etapa de camino a la final con los clasificados de la primera etapa.

El casting que se inicia en Santiago del Estero será el 23 y 24 de Mayo, en el "Nodo Tecnológico", ubicado en avenida Los Molinos e Industria Argentina, desde las 10 hasta las 17.

En ese aspecto, el productor comentó que la etapa del casting en las provincias se realizará de la siguiente forma: "En una primera instancia pasarán entre 30 y 40 personas, en la cual nuestra coach de canto irá haciendo cantar a cada participante a capella y los que queden elegidos de ese primer paso, pasarán a ser grabados por la producción; en este caso tendrán que grabar uno o dos temas según lo pida la producción (para esto tienen que traer la pista en un pendrive)".

"Todo el material se evalúa en Buenos Aires, donde finalmente ahí se determinará quiénes son los participantes que estarán en el certamen", sostuvo.

Tinelli y LaFlia preparan así un cambio rotundo en el desgastado formato de "Showmatch" en el que los participantes eran los famosos, y que no fue acompañado por el rating durante 2021.

La semana próxima continuarán los castings en diferentes provincias argentinas, como en Tucumán el 26 y 27 de mayo, en la “Sala Miguel Ángel Estrella”, en Virgen de la Merced 157; en Salta el 6 y 7 de junio, en la Casa del Bicentenario, en avenida Independencia 910; o en Jujuy, el 9 y 10 de junio, en el Centro de Arte Joven Andino, Alvear 534. (Télam)