En 2017, la británica Asociación Nacional de Editores de Música aceptó incluir a Yoko Ono como co-autora del clásico "Imagine", a 46 años de su creación, a partir de un video de una entrevista de 1980 en la que John Lennon remarcaba la "influencia e inspiración" aportada por su esposa a la hora de encarar esta composición.

El origen de esto remite a que el exbeatle tomó un poema de la artista japonesa incluido en su libro de instrucciones "Grapefruit" que decía frases como "imagina las nubes goteando. Cava un agujero en tu jardín para ponerlas", entre otras, a modo de letanía.

En los años siguientes a la publicación de la famosa canción, Lennon fue adoptando un compromiso mayor con la lucha feminista a partir de canciones como "Woman Is the Nigger of the World" y con su decisión de abandonar su carrera varios años para dedicarse a la crianza de Sean, el único hijo en común con Yoko Ono.

Fue por ese motivo que en 1980 reconoció que "Imagine" debería haber sido firmada también por su esposa pero que su carácter aún machista no le había permitido aceptar esa realidad en su momento.

Más allá de la inspiración tomada del poema, la participación de Yoko Ono en el resto de la composición fue nula, según analizó a pedido de Télam el músico Fernando Blanco.

Incluso, recordó que "Yoko puso en duda la habilidad de John para grabar el piano, por lo que sugirió que Nicky Hopkins lo doblara, aunque en la mezcla final eso no quedó", por lo que no hay entonces rastros de decisión alguna de la mujer en el corte definitivo.

"Fue rara la gestión de Yoko por los cambios en la autoría porque él ya no estaba para decidir", lanzó Blanco, antes de revelar que la viuda de John se negó a autorizar cambios en la autoría de otras canciones bajo la excusa de que con el exbeatle muerto no podía tomar una decisión de ese tipo.

Eso ocurrió cuando Linda McCartney, esposa de Paul, le pidió que aceptara revertir el orden de los apellidos de sus maridos en los créditos de "Yesterday", por tratarse de una canción cuya autoría es exclusividad del bajista. Cabe recordar que la sociedad compositiva entre ambos beatles estaba registrada como Lennon-McCartney y abarcaba cualquier obra de algunos de ellos, aunque el otro no hubiera realizado aporte alguno.

"En esa ocasión ella dijo que no podía cambiar algo en lo que John no podía opinar, es decir que no fue coherente con esa idea respecto a `Imagine´", remató.

