El director y dramaturgo Ignacio Bartolone presenta los lunes a las 20.30 en Espacio Callejón “La obra pública”, pieza teatral que en palabras del autor, “es un diario de trabajo y es al mismo tiempo la historia apócrifa del nacimiento del arte experimental argentino”.

Se trata de una nueva propuesta de La compañía La espada de pasto, protagonizada por Julián Cabrera y con diseño sonoro y música original de Franco Calluso, cuyas entradas pueden adquirirse en Alternativa Teatral.

El joven Ignacio Bartolone, quien escribió la pieza junto a Juan Laxagueborde, presenta en la sala ubicada en Humahuaca 3759 y hasta el lunes 18 de octubre

“La obra pública”, cuya trama transcurre unos años antes del primer centenario patrio, en el marco de un clima de conflictividad social, tiempos en que el Estado se propone legitimar y promover artistas para fundar las bases del arte nacional.

En ese contexto, un escultor porteño que descree de las emociones impresionistas y trabaja a contrapelo de las vanguardias, busca financiamiento para un proyecto monumental: erigir estatuas gigantes de próceres nacionales por todo el país, con motivo de ensalzar un pasado legendario y fijar así una memoria común.

Esta obra es su diario íntimo, el mapa errante de su búsqueda y el manifiesto afiebrado de su lucha por la forma.

Bartolone ingresó en 2009 a la carrera de dramaturgia en la Escuela Metropolitana de Arte Dramático (Emad) dirigida por Mauricio Kartún, y entre otros trabajos, estrenó 2011 “Turbia” su primer trabajo como dramaturgo con dirección de Lorena Vega; y el año siguiente (junto a otros autores convocados por Alejandro Tantanian, el libreto de la ópera “Mentir”, sobre la vida de Ada Falcón, dando los primeros pasos de un interesante camino en universo teatral.

Télam: ¿Cómo surgió La obra pública?

Ignacio Bartolone: Después de haber escrito “La madre del desierto” ,y habiendo atravesado algunos sucesos personales, la voluntad de volver a escribir desde ciertos usos formales respecto a entrelazar plasticidad sonora con apropiaciones/distorsiones literarias me parecía un proceder agotado o en todo caso algo que no quería poner en primer plano para empezar a trabajar un nuevo material. Sabía que quería propiciar un nuevo hecho estético, pero no sabía cómo. Sucedió que, leyendo libros de siluetas y perfiles como “La sinagoga” de los iconoclastas, de J.R. Wilcock, se me reveló algo a probar: Cambiar el soporte, construir acción desde algo tan detenido como puede ser un diario privado. Me propuse entonces no escribir una voz si no la confesión apartada y secreta de esa voz. Sus anhelos, sus ansiedades y sus terrores respecto a su condición de artista inmerso en el sistema de legitimación y solvencia por parte del estado de una argentina pretérita, una argentina que todavía está sucediendo.

T:¿Cuál es el punto de vista que plantea la obra en relación al arte argentino?

Creo que existen zonas de fricción respecto a una primera posición grandilocuente que pretende forjar un linaje de colosos patrios para encausar una memoria común y el problema o la solución formal que finalmente acontece cuando un sabotaje imaginario termina fundando las bases de la experimentación nacional. En esa dialéctica entre un severo patriotismo roquista y un anticipado y laico devenir abstracto está el punto de vista al que yo definiría como a una mirada bizca sobre un tema ancho.

T:¿Cómo vivís este regreso del teatro a la presencialidad?

Con enorme alegría y motivación. Estoy escribiendo, estoy ensayando varios nuevos proyectos y proyectando el regreso de obras anteriores. Celebro sobre todo la vitalidad y el triunfo del hecho principal por sobre la derrota de las amargas pantallas.

(Télam)