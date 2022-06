Iberseries y Platino Industria 2022 abrieron las convocatorias Foro de Coproducción y Financiación, Pitchings para Plataformas y Taller de Showrunners, que se llevarán a cabo en su segunda edición, a realizarse en Madrid del 27 al 30 de septiembre.

Para el Foro de Coproducción serán seleccionados un máximo de hasta 10 proyectos, elegidos por un jurado de tres expertos internacionales. Los responsables de los proyectos tendrán reuniones con potenciales socios productores, creativos, financieros, y agentes de venta internacionales. Además, habrá una sesión de pitch.

El Pitch de Plataformas, por su parte, contará los siguientes formatos: largometrajes de ficción, documental y animación, en etapa de desarrollo, producción, work in progress o terminados; series y miniseries de ficción y no ficción (docuserie, docu realities, realities) en etapa de desarrollo; y series de animación en etapa de desarrollo.

Las empresas que participarán de la selección serán Ánima, Dopamine, Film Commissions to Producers, HBO Max Latin America, Punta Fina Factoría de Contenidos, Telemundo Streaming Studios y Under The Milky Way.

En cuanto al Taller de Showrunners, el mismo va dirigido a personas con formación y/o experiencia en el campo de la escritura, la dirección o la producción audiovisual, que tengan un proyecto de serie para desarrollar en el taller y cuyo idioma principal sea el español.

A su vez, los organizadores informaron a través de un comunicado que próximamente estarán disponibles las convocatorias para participación en la sección de Screenings (Iberscreenings y Platino Industria). (Télam)