La plataforma de streaming Paramount+ sumó hoy a su catálogo "I Love That for You", la sitcom creada, protagonizada y producida por la actriz y comediante estadounidense Vanessa Bayer que, inspirada por su propia experiencia frente a un diagnóstico de leucemia adolescente y su amor eterno por el mundo de las televentas, se pregunta desde una mirada humorística cuáles son los límites de la obsesión por sobreponerse al pasado.

"De alguna manera se trata de ver la forma en que viven los adultos desde una perspectiva infantil y juvenil, algo que me parecía y me sigue pareciendo una locura", explicó Bayer en diálogo con Télam y otros medios internacionales sobre esa mirada inocente con la que Joanna Gold, su personaje, intenta cumplir el sueño de convertirse en una presentadora de compras por televisión.

Se trata de una premisa simple pero sumamente personal para la intérprete, consolidada en la industria del entretenimiento del país del norte tras integrar durante siete años el elenco estable del aclamado y clásico ciclo "Saturday Night Live", una experiencia codiciada por cualquier pretendiente del ámbito de la comedia que le ofreció las herramientas de lo bizarro y la irreverencia para desarrollar este proyecto.

Así, la conjunción de su identidad como sobreviviente del cáncer, su pasión inexplicable por las telecompras -algo que cultivó en sus años como paciente de esa enfermedad- y el abordaje del humor característico del mencionado programa le dio la oportunidad para idear los ocho episodios que componen la producción.

"Siempre miraba como hipnotizada a esos conductores y conductoras, por su forma de hablar, lo glamorosos que eran, me enganchaba porque muchas veces compartían datos muy graciosos o particulares de sus propias vidas, y me pareció un área muy interesante para hacer comedia", comentó Bayer.

Ese curioso escenario fue la base ideal para superponerle este trayecto que en la actualidad recuerda como algo "obviamente muy difícil" pero también con un dejo de simpatía: "También en ese momento encontré que tenía algunas pequeñas ventajas, podía salirme con la mía con muchas cosas, como llegar tarde a la escuela, porque recibía un trato especial", admitió.

"Creo que de alguna forma lo pude capitalizar, y en ese sentido queríamos explorar la idea de que cuando estás atravesando un momento como ese y se termina o la gente se olvida, de alguna manera extrañás la forma en que te trataban", contó la actriz.

En la serie, Joanna también fue una adolescente marcada por ese complejo proceso médico, que al entrar en remisión también debe ingresar de lleno a una vida en la que hay códigos que no maneja: la convivencia tardía con sus padres, las citas fallidas y la indecisión sobre su necesidad de conseguir trabajo reinan en su día a día.

Sin embargo, la protagonista, en toda su sed de deshacerse de la etiqueta de "la chica con leucemia" que pesó sobre ella desde siempre, decide hacer de su gran amor televisivo su realidad laboral, y se lanza de lleno y con expectativas más altas de las que le convienen a la ficcional cadena SVN, una de las mayores empresas de Estados Unidos dedicada a la comercialización de una hilarante y muy amplia variedad de productos a través de la pantalla chica.

Allí conoce a la veterana Jackie Stilton, interpretada por otro nombre propio de la comedia estadounidense como Molly Shannon, en quien encuentra una suerte de guía y protectora en medio de un ambiente que resulta mucho más hostil de lo esperado, donde proliferan personajes competitivos, egoístas y superfluos que sacan provecho de la falta de experiencia y torpeza natural de su nueva compañera.

Viéndose antes de lo previsto en aprietos, Joanna toma una drástica decisión cuya mentira germinal desata una trama simple pero no por eso menos novedosa: ¿y si desempolva su antiguo estigma como paciente con leucemia para hacerse un lugar en el canal y ganarse el aprecio de sus colegas?

"Creo que no hay nada que esté fuera de los límites de la comedia, cuando estaba enferma hacía muchos chistes con mis amigos sobre el tema, quizás no eran los más geniales, pero creo que hace que todos se tranquilicen, y les recordaba que seguía siendo la misma persona", agregó Bayer sobre la utilización de la comedia como vehículo para, en ocasiones, hablar de algunas cuestiones humanas y sociales más profundas.

Y concluyó: "Es probablemente el motivo por el que me metí en esta carrera, porque de alguna manera sucede esto de que cuando te reís no podés llorar. Es realmente muy bueno hacer humor sobre cosas difíciles o que asustan, sacar lo irreverente de ello, porque creo que hace sentir mejor a todos y que las experiencias resulten más fáciles".

El elenco de "I Love That for You" se completa con la participación de Jenifer Lewis, Paul James, Ayden Mayeri, Matt Rogers y Punam Patel, junto a la aparición especial de Bess Armstrong y el reconocido Jason Schwartzman. (Télam)