El rapero Homer El Mero Mero sostuvo que aún lleva "impregnada la adrenalina" de las protestas que tuvieron lugar en Cutral Co en los noventa contra las políticas neoliberales aplicadas durante el gobierno menemista y sentenció que su ciudad natal "es un lugar revolucionario".

"Me siento orgulloso y feliz de haber nacido en ese lugar, donde, como en todos lados, hay mucha gente buena y mucha gente mala", sostuvo el músico, en diálogo con Télam.

Con su grupo Bardero$ tiene incluso una canción denominada "Pikete", donde canta en una de sus líneas que "el pueblo no sigue las regla' ni del Presidente" porque "somo' lo dueño' del petróleo y la caja fuerte'".

Acerca de aquellas vivencias, que recuerda hoy con ojos de adulto, está el "recuerdo de la gente en las rutas peleando contra los gendarmes" y esa "adrenalina impregnada" que le quedó desde muy chico.

Su relación con la ciudad neuquina, donde aún viven familiares y amigos, sigue siendo de mucha cercanía más allá de las distancias y los imponderables de su agenda laboral que hacen que no pueda ir de visita todo lo que quisiera hacerlo.

"Me encanta ir, aunque ahora hace un par de meses que no voy. Espero poder ir pronto para ver a la familia y los amigos. Y como le digo siempre a todo el mundo: visiten Cutral Co", concluyó.

(Télam)