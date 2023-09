Homer El Mero Mero señala que el rap lo “salvó de muchísimas cosas” en un momento en el que no podía “encontrar el rumbo” y estaba “haciendo cosas que no tenía que hacer” con su vida personal, al conversar con Télam sobre su despertar y camino dentro del hip-hop argentino.

Su vocación definitiva empezó a manifestarse cuando su hermano menor, “un rapero nato desde chiquito”, quien hoy tiene su propia carrera como artista bajo el nombre de Lil Troca, lo arrimó al mundo de las competencias de freestyle: “Con el rap pude encontrar mi estabilidad y también dársela a mi familia. Encontré ahí la razón de mi vida: laburar de lo que uno ama es lo más lindo que te puede pasar, al igual que el cariño y el apoyo de la gente, que hacen que pueda estar viviendo este sueño”.

“A los cinco años, mi hermano ya le estaba pidiendo a papá un disco de Eminem para su cumpleaños. Siempre escuchó rap y fue quien me mostró también el mundo de las batallas”, rememoró Lucas Darío Giménez , en una charla con Télam, sobre la influencia de su hermano, con quien tiene canciones grabadas como “Pa Morir Se Nace”, “Perdón Mamá” y otras que integran “La fiesta es de nosotros”, el disco de la crew MDB.

Sobre aquellos primeros pasos como freestyler en las plazas de la capital neuquina, donde conoció a su socio artístico Tomás Manuel Campos, el rapero oriundo de Plottier, señaló: “Por tener una cercanía con mi hermano y querer compartir más con él, empecé a acompañarlo. Yo estaba boludeando en esa época y sin encontrar rumbo, haciendo cosas que no tenía que hacer. Un día me di cuenta que no se me complicaba tanto tirar un freestyle, empecé a practicar y a dominarlo. Ahí me di cuenta que era bueno en esto y le empecé a meter más”.

T: ¿Cómo recordás aquellas épocas cuando las mirás desde este presente que te tiene como una de las figuras importantes del hip-hop nacional?

H: Siempre estoy agradecido con Dios por todo lo que nos dio y por el crecimiento que tenemos. Uno siempre recuerda esos momentos en los que estábamos en la plaza o viajando, a veces pagando y bancándonos todo nosotros para que la gente escuchara nuestros temas. Cuando empezamos con Bardero$ era así: había que pagar para tocar y todavía ni siquiera teníamos la ilusión de poder vivir de esto. Era un hobby que se iba transformando en un estilo de vida y después en un laburo. Había ciertas cosas o formas de vivir que yo tenía en esa época que ahora ya no las tengo porque todo fue cambiando. Había ciertos permitidos que me daba antes que ahora no me puedo dar".

