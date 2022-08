La Academia de Hollywood pidió disculpas públicas a Sacheen Littlefeather, la mujer perteneciente a un pueblo originario que en la gala de 1973 leyó el discurso de rechazo de Marlon Brando al premio Oscar, por los agravios recibidos esa noche en el recinto y en los días siguientes a través de diversos medios de comunicación.

"El abuso que has soportado por tus declaraciones ha sido inmerecido e injustificado. La carga emocional que has tenido que sobrellevar y el precio que ha supuesto para tu carrera en nuestra industria es irreparable. Durante demasiado tiempo, el coraje que mostraste no ha sido reconocido. Por ello, ofrecemos nuestras más sinceras disculpas y nuestra sincera admiración", dice el texto firmado por el presidente de la Academia, David Rubin.

Littlefeather fue la mujer que en la ceremonia de los Oscar de 1973 subió sorpresivamente al estrado en el momento en que se anunció que Marlon Brando se había adjudicado la preciada estatuilla al mejor actor por su memorable personificación de Vito Corleone en "El Padrino".

Con sus vestimentas típicas y acompañada de un grupo de personas de su comunidad, la mujer, que tenía 26 años en aquel momento, leyó un discurso en nombre del actor en el que explicaba que no podía aceptar el premio por la manera en que Hollywood representaba a los nativos en la pantalla y por una represión que había sufrido días atrás un grupo originario en Dakota del Sur por parte de agentes federales.

Por ese motivo, la joven, que también era aspirante a actriz, recibió una silbatina por parte de un gran número de los presentes e incluso reveló que el actor John Wayne trató de agredirla. El maltrato público se extendió durante varios días en comentarios realizados en los medios de comunicación sobre lo ocurrido.

Casi 50 años después de que Hollywood le cerrara las puertas definitivamente, Littlefeather recibió un pedido de disculpas públicas que tomó con humor.

“Los indios somos gente muy paciente. ¡Tan solo han sido 50 años!”, comentó risueña al sitio The Hollywood Reporter al ser consultada.

Más allá de esto, el próximo 17 de septiembre se realizará un acto en el Museo de la Academia en donde Littlefeather hablará sobre el famoso incidente y la manera en que su pueblo es representado en los medios audiovisuales.

(Télam)