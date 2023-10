(Por Pedro Fernández Mouján).- Marina Munilla es la actriz, Gerardo Grillea el director y ambos comparten la dramaturgia de "Proyecto Garland", obra que se sumerge en la atribulada, doliente y expansiva vida de la gran Judy Garland, fenómeno actoral de Hollywood desde niña, y que se puede ver los domingos a las 20 en No Avestruz (Humboldt 1857) del barrio de Palermo.

Estrella de Hollywood desde su infancia, cantante de alta performance y notable actriz, Garland (1922-1969) fue la protagonista de la emblemática "El mago de Oz", con una carrera cinematográfica que arrancó en la niñez y se prolongó hasta comienzos de los 60 y que estuvo marcada por abusos, la imposición y los deseos del otro, las drogas y la búsqueda de amor y refugio.

En "Proyecto Garland", Munilla y Grillea escogen una particular puesta con canciones propias que presenta a Judy, en Londres en el final de sus días, en los que vuelve a estar acosada no por los productores de Hollywood y por sus padres sino ahora por los médicos, los fármacos, su amante y los contratos, y que es visitada por los recuerdos del pasado, que parecen no haberla dejado de acechar.

"Tenía la necesidad de hablar sobre las infancias, Judy fue el motor para abordar el tema de forma indirecta. Fue Marina (Munilla) quien me propuso investigar sobre Garland y cada vez que me iba metiendo más profundo en su vida surgían miles de imágenes que hoy hacen eco: miles de niños en el mundo que son obligados a trabajar. Queremos que la obra sea un grito para alertar sobre esta problemática", comenta Grillea a Télam en una primera aproximación a la problemática.

Munilla, que además de participar en la dramaturgia impone una Judy intensa, demoníaca y devastada sobre el escenario en un trabajo encomiable, señala que siempre se sintió "muy parecida al personaje de Dorothy de 'El mago de Oz' . Recuerdo de pequeña estar viendo esa película reiteradas veces por la tarde en soledad y sentirme identificada con una niña en un mundo de adultos".

"Dorothy -agrega a esta agencia- sufre cierta incomprensión por parte de los adultos y creo que a mí me sucedía en algún punto lo mismo. Además inventaba mundos imaginarios como lo hizo ella para huir de algún modo de la rutina aburrida y en soledad en la que transcurría mi vida en la infancia. También siento cada vez que interpreto una personalidad que existió que tengo que encontrar lo que ese personaje vendría a decirnos si pudiera hacerlo. En el caso de Judy, estoy segura de que hay mucho que no pudo decir, denuncias que no pudo hacer sobre los maltratos a su persona".

Télam: ¿Cuáles fueron los materiales centrales de la investigación y cómo pensaron y realizaron el traslado de esa investigación a escena?

Gerardo Grillea: Indagamos en la Judy niña y nos enfocamos en las largas jornadas de grabación que tuvo que soportar, y obviamente cómo todo eso repercutió en su vida adulta. Judy sufrió mucho, fue abusada por la industria, nunca pudo salir. También se hizo adicta y nadie realmente la ayudó. Los desafíos escénicos fueron varios pero creo que el más importante fue pensar cómo contar esta vida sin caer en golpes bajos. La obra está armada por fragmentos, entonces tuvimos que trabajar con todo el equipo para lograr amalgamarlos. El uso de la tecnología sirvió mucho (utilizamos imágenes de archivo y frases proyectadas). También a través de la música pudimos exteriorizar aquello que Garland nunca pudo, las letras de las canciones son la voz descarnada de una Judy silenciada.

T: En el personaje de Judy aparece esa doble tensión entre el talento y una enorme energía expresiva y extravertida junto a una fragilidad enorme producto de reiterados abusos sobre ella que vienen de la infancia, ¿Cómo se conjugó esto en la escena?

Marina Munilla: Cuando interpreto a Judy Garland se conjuga una gran fragilidad y al mismo tiempo una gran potencia escénica, lo que me obliga a trabajar con polos opuestos todo el tiempo y eso es muy complejo. Me interesa mostrar también el mundo frívolo en el cual se movía, y su pedido de ayuda constante que era ahogado entre pastillas. Es el desafío actoral al momento más grande de mi carrera, porque además del manejo de energía hay muchas canciones en vivo que canto. Y las canciones tienen a su vez la potencia de la denuncia, esto que comenté que su persona viene a decirnos, a través mío en este caso.

T: También Judy habla de un momento de Hollywood y de determinados elementos en el show "business" a gran escala que podrían seguir presentes.

GG: Es así hoy en día, pero en menor escala. Todo está más controlado. Si bien cuesta denunciarlo, hay más voces activas. Pero hasta no hace mucho ocurría en Argentina con las tiras infanto- juveniles. En la obra está incorporado en distintas escenas, por nombrar algunos fragmentos puedo citar cuando Judy es obligada a realizar shows para solventar los gastos de su propio tratamiento o cuando Judy niña es humillada en un "late night show" televisivo.

Con actuaciones de Marina Munilla, Gastón Biagioni, Leonardo Murúa y las voces en off de Rita Terranova y Osmar Núñez, "Proyecto Judy" se puede ver los domingos a las 20 en No Avestruz.

(Télam)