(Por Agustín Argento) "Las Ranas", nuevo documental de Edgardo Castro, se sumerge en el mundo de las familias que están separadas por la cárcel: mientras ellos penan por sus delitos, ellas intentan sobrevivir de la venta ambulante y las visitas al presidio, en un filme que se podrá ver los sábados y domingos en el Malba.

El director de "La Noche" y "Familia" se las ingenió para meterse en la intimidad de las parejas, sus hijos, sus penurias, su día a día, sus reproches no dichos y su amor a flor de piel, sin emitir palabra o juicio.

La calidad del filme se sienta en la detenida y justa distancia que la cámara toma con sus protagonistas. Bárbara vende medias por la calle, mientras deja a su hija en cuidado de un pariente en su casa. Las otras mujeres, de las que no se sabe el nombre, presentan apariencias y personalidades diferentes a la protagonista, pero el ojo de Castro no se centra en eso, sino en lo que las une.

Ellas se reúnen en una esquina. Algunas con sus hijos, otras no. Algunas toman alcohol y expresan su dolor a puro grito, otras no. Suben a un micro, viajan de noche y al llegar, van a una pensión, donde se preparan para el encuentro con sus parejas. Imágenes que impactan por el acceso a la intimidad no están de más y, por lo crudo y cercano, se desprenden de todo juicio.

Castro logra, así, borrarse de la película y que ni su ojo esté presente. Son las y los protagonistas quienes dicen todo con su mirada. Con el deseo de pasar un rato solos en un cuarto o de compartir la comida con sus compañeros y familiares en el rato de encuentro.

Y es en ese momento en el que el tiempo se detiene y pareciera que poco importa la distancia y las paredes porque la unión entre ellos los supera. Pero, también en el momento en el que pareciera que los dolores son borrados, es cuando vuelven a emerger para forjarse como una barrera.

Castro no apela ni a golpes bajos ni a golpes de efecto. Se aleja tanto de su película que pareciera que dejó de ser de su posesión para pasar a formar parte de ese universo tan profundo que es el de las familias separadas por el delito y el sistema penitenciario. (Télam)