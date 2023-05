La pianista Hilda Herrera revela en charla con Télam que en febrero pasado registró en Buenos Aires el repertorio del que será su quinto disco solista a publicarse en los próximos meses en Francia, casi enteramente integrado por zambas y que funcionará como una suerte de regalo de su cumpleaños 91.

"Yo tenía un viejo sueño de hacer un disco de zambas de distintas épocas porque se trata de un estilo que es una de las músicas más bellas que se han hecho en el mundo, y esta gente de Francia me dio la posibilidad", cuenta Herrera sin disimular la alegría por el logro.

La artista grabó material de más en febrero pasado en un estudio porteño y aguarda la salida de un material aún sin título que vuelve a vincularla con Francia, país donde en 1997 publicó "Señales luminosas", su demorado álbum debut.

Herrera detalla a esta agencia que además del registro pianístico "hicieron como un documental y me grabaron dando una entrevista porque querían como toda una historial del trabajo mío y eso a mí me llenó de felicidad".

Capaz de ver la otra mitad del vaso, la intérprete y autora sostiene: "Es incongruente esto, pero todo mi reconocimiento como pianista, lo he tenido afuera del país y acá nunca lo tuve en esa dimensión".

Télam: ¿Qué creés que llama la atención de vos como pianista en Europa?

Hilda Herrera: Creo que lo que le llama la atención en Europa es el nivel pianístico de lo que hago al trabajar en base a los ritmos y a las formas de la música argentina. Y mientras esa característica mía acá fue una molestia y me decían "no sabemos dónde ubicarte, si en la música clásica o en la música popular", en Europa han sabido apreciar la manera de poner en el piano toda la rítmica de la música nuestra sin un bombo, sin una guitarra y sin un canto. El piano es un instrumento maravilloso y en todo el mundo el piano siempre llega al alma de la gente y eso se reconoce mucho en Europa.

T: ¿Qué podés develar acerca del repertorio que grabaste?

HH: Grabé "Viejo corazón", un bailecito de Polo Giménez, que es una maravilla; por supuesto grabé al "Cuchi" que no puede faltar, muchas zambas y un tango mío que nunca había grabado. Pero además vinieron Sebastián (Gangi), Lisandro (Baum), Matías (Martino) y Andrés (Pilar) - todos notables pianistas surgidos del semillero del Cimap- e hicimos muchas cosas de las que no sé qué quedara finalmente. Pasa que yo grabo muy rápido porque no me gusta repetir y entonces el primer día hice 16 temas y no podían creerlo, pero es que yo creo mucho en la primera intención y me emociono mucho cuando toco cosas de otros. (Télam)