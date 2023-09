(por Tomás Eliaschev).- El escritor Hernán Casciari, impulsor de Orsai Audiovisuales, aseguró que el arquero de la Selección Argentina, Emiliano "Dibu" Martínez, "hace cosas de alguien que tiene superpoderes" y entregó detalles de la serie animada "Emi On Off", con dibujos de Liniers y guion del propio Casciari.

"'Dibu' está completamente loco y hace cosas de alguien que tiene superpoderes, como saber cuántos penales va atajar antes que ocurra, con una confianza que se parece más a lo místico que a una realidad. Y todo eso juega en el dibujo animado", señaló Casciari a Télam sobre el personaje elegido.

Sobre los trascendidos que dan cuenta que en la ficción el futbolista tendrá el poder parar el tiempo, el autor señaló: "Yo parto de esa base, de esa idea. La tengo antes incluso de hablar con el 'Dibu' por primera vez. Cuando fui a su casa, se lo conté y le gustó. Empezamos a hablar de ciertas problemáticas reales que él tuvo en la infancia y que incluso tiene ahora. Por ejemplo tiene mucho insomnio después de partidos trascendentes".

Con una metodología de financiamiento colectivo idéntica a la utilizada en la recientemente estrenada "La Uruguaya" (basada en la novela de Pedro Mairal) donde se invita a personas a sumarse como "socios productores" comprando bonos y participando del proceso creativo, hoy en día involucra a más de 2100 participantes que aportaron una cifra superior a los 500 mil dólares que seguirá creciendo hasta el 31 de diciembre, feche de cierre del proceso.

MIRÁ TAMBIÉN Dos parejas porteñas y una rosarina resultaron ganadoras en el Mundial de Tango Danza

En el caso de la serie sobre el golero, las reuniones son globales, con Casciari desde San Antonio de Areco, Martínez desde Birmingham, Inglaterra, y Liniers desde Vermont, Estados Unidos.

El primer encuentro fue el viernes 11 de agosto pero los próximos streamings "van a ser los domingos a la tarde nuestra y noche del 'Dibu' que es cuando no tiene entrenamiento o partido", detalló el mentor de Orsai.

Télam: ¿Dónde se produce la acción de la serie?

Hernán Casciari: Seguramente arranca en Mar del Plata. La pensión de Independiente que va a parecer como una especie de orfanato donde conviven muchos chicos de 12 años que están solos, sin sus familias.

MIRÁ TAMBIÉN La Orquesta Sinfónica de Santa Fe interpretará obras de Tchaikovsky y Rachmaninoff

T: ¿Ya pensaron en el estilo de animación?

HC: Hablamos con Liniers en vivo con los socios, le pregunté qué entonación, qué tipo de trazo, cuánto de plano y cuánto de 3D piensa usar. Quedamos en que en el próximo streaming nos mostraba referencias.

T: ¿Tuvieron en cuenta las animaciones del Alfajor Dieguito Maradona?

HC: Es verdad, Liniers lo referenció, tenía un trazo muy fuerte, en 2D. La verdad es que todavía no sabemos bien.

T: Se sabe que Martínez es fan de "Dragon Ball Z", ¿te mencionó algo más?

HC: Nombró un montón de cosas pero como no soy de la misma generación, me las pierdo, pero recuerdo que citó también a "Supercampeones". Es un tema que lo divierte mucho, está involucrado de verdad. No somos una marca que pone la cámara y el tiene que decir unas cosas.

T: ¿Hay un prejuicio que plantea que lo independiente es poco masivo?

HC: Exacto, en general lo autogestivo tiene "olor a jipi". En este caso, usamos el sistema del capitalismo para ganar dinero pero hacemos algo cooperativo para que no sea la codicia lo que te lleva a hacer obras. Me parece que hay un buen equilibrio.

T: Justamente, en el paro de guionistas y actores que tiene en vilo a Hollywood denuncian la "codicia" de los grandes estudios.

HC: El artista, el talento, la persona que crea, está muy desigual en la repartición de la riqueza, pasa lo mismo en la industria editorial y en la mayoría de las industrias culturales. Lo que tratamos de hacer es divertirnos mucho, no queremos convertirnos en codiciosos del dinero sino de los proyectos, queremos hacer cada vez más cosas pero repartiendo bien las ganancias. (Télam)