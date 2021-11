El actor británico Henry Cavill, reconocido a nivel mundial por ser el último en dar vida en la pantalla grande al icónico Superman, aseguró que, aunque Warner tiene en sus planes realizar nuevas películas protagonizadas por un Clark Kent afroamericano, no descarta volver a ese papel en el futuro porque "la capa aún está el armario".

"Todavía me quedan muchas historias por explorar como Superman y realmente me encantaría tener la oportunidad de hacerlo", afirmó en una entrevista publicada ayer por el sitio especializado The Hollywood Reporter.

Cavill, que tomó ese rol en la taquillera "El hombre de acero" (2013) y más tarde en "Batman vs. Superman: El origen de la justicia" (2016) y "La Liga de la Justicia" (en sus dos versiones de 2017 y 2021), todas de la franquicia cinematográfica de DC, explicó que el asesinato del supervillano Zod en la primera de esas entregas "dio una razón para que el personaje nunca volviera a matar".

"Superman cayó al suelo y gritó. No creo que eso estuviera originalmente en el guion, pero quería mostrar el dolor que tenía, el sentir emociones que no eligió, dejándolo lleno de lágrimas, acababa de matar al último miembro de propia especie. Hay una oportunidad de crecimiento tras eso", consideró el también protagonista de la exitosa tira de Netflix "The Witcher".

MIRÁ TAMBIÉN La serie dramática y de terror psicológico Yellowjackets llega este lunes a Paramount+

Y en esa línea, agregó que su interés, de retomar esta saga, estaría puesto en "explorar la psiquis de Superman como un ser divino profundo, aparentemente invulnerable, pero con un sentimiento muy real en su interior".

Aunque admitió ese deseo por avanzar un poco más en la narrativa sobre el superhéroe -que contó con esa única película centrada únicamente en él antes de las cintas que abordaron su relación con el resto de los integrantes justicieros de los cómics-, el actor se refirió también al anuncio que Warner realizó en mayo pasado sobre su intención de desarrollar un filme protagonizado por un Clark Kent afroamericano.

Click to enlarge A fallback.

"Es emocionante, porque Superman es más que el color de su piel. Es un ideal, es una cosa extraordinaria que vive en nuestros corazones. ¿Por qué no tener a múltiples Superman? Joaquin Phoenix hizo una versión extraordinaria del Guasón, así que no veo problema en que haya propuestas que no estén atadas a la franquicia", comentó. (Télam)