A pocos días del estreno de Black Adam, película en la que aparece en la escena post créditos, Henry Cavill confirmó la noticia que venía rumoreándose hace tiempo: volverá a ponerse el traje de Superman para las películas de DC

"Esto es solo un poco de lo que está por venir. La chispa de la esperanza ha sido renovada. Gracias por su paciencia, será recompensada. Quería esperar el fin de semana antes de publicar esto y ahora que muchos ya lo vieron, quería hacer oficial que estoy de vuelta como Superman", anunció a través de un video que subió a sus redes sociales. El británico de 39 años se puso por primera vez el traje de superhéroe en 2013, con El hombre de acero, una película que a casi diez años de su estreno tendría una secuela. Según anunciaron medio estadounidenses, el proyecto está en pleno desarrollo y los productores se encuentran en la búsqueda de un guionista. Por otra parte, en 2016 Cavill protagonizó Batman vs. Superman: Dawn of Justice; al año siguiente, La liga de la Justicia; y en 2021, Zack Snyder s Justice League. Y luego del lanzamiento del último film de la franquicia que tiene a Dwayne Johnson como protagonista, se espera que lleguen nuevas películas en las que aparezca el personaje creado por creado por Jerry Siegel y Joe Shuster. Más allá de su prolífica carrera como actor, en junio pasado estuvo en boca de todos luego de que se viralizara su reacción al cruzarse a Shakira en 2015, en la alfombra roja de The Man from U.N.C.L.E. Cavill estaba dando una entrevista cuando se enteró que la colombiana estaba en el evento y no pudo ocultar su cara de fascinación al verla y, a pesar del tiempo que paso, en medio de la separación de la cantante y Gerard Piqué, el video fue blanco de memes en las redes sociales. MBC/AMR NA