De cara al estreno de los nuevos episodios de Los Montaner en Disney+, Héctor Montaner lanzó Dale Dale, la cortina musical de la docu-serie creada por los Montaner y Lex Borrero, producida por NTERTAIN Studios y con la colaboración creativa de Disney Branded Television unscripted team. Se trata de una canción que fue co-producida por Ender Thomas y Frank Santofimio, con arreglos de Thomas y Santofimio, grabada en Miami bajo la discográfica Hecho A Mano Music, y encomendada desde un principio al cantante y compositor Héctor Montaner, intérprete del éxito Amor del bueno. "Desde el primer momento, cuando mi hermano Ricky sugirió que hiciera la cortina musical del docu-reality, supe cómo iría la canción. Toda la familia me apoyó para hacerla. Supe desde la primera nota musical que la canción sería un tema alegre, up-tempo, de apoyo y esperanza, que expresara gratitud, que brindara ánimo… pero sobre todo, de amor", señaló Héctor, que es uno de los hijos mayores del autor de Bésame, Castillo azul y Soy Feliz, entre otros éxitos. Lo cierto es que luego del lanzamiento de los primeros cinco episodios, Los Montaner tiene en vilo a los fanáticos de una de las familias más queridas del ambiente musical. Y lo nuevo que llegará al streaming está relacionado con el casamiento de Ricky y la argentina Stefi Roitman y los escandalosos rumores que circularon alrededor de la celebración. "Que mi mamá controló toda la boda y no pudiste decidir en nada", señala el jurado de La Voz Argentina. "Que firmé un acuerdo prenupcial.... Acá no hay ningún prenupcial, acá hay amor", agrega la modelo. Por su parte, Mau y Sara descubren que están esperando a Apolo, su primer hijo, y Camilo y Evaluna viven uno de los momentos más importantes de su vida: el nacimiento de Índigo, acompañados por el resto de la familia. En ese contexto, Ricardo y Marlene se encuentran con el "nido vacío", ya que todos sus hijos se casaron y formaron un nuevo hogar con sus respectivas parejas. Y a pesar de la nostalgia que les genera, la pareja que lleva más de 30 años de amor, apuesta a remodelar su casa para poder recibir a sus nietos en el futuro. MBC/AMR NA