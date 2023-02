En una polémica ceremonia a raíz de la ausencia de artistas femeninas nominadas en la más importante categoría, Harry Styles se impuso en los Brit Awards, los premios que otorga la industria musical británica, que se llevaron a cabo este sábado en el mítico estadio 02 Arena de Londres.

El ex One Direction se adueñó de las categorías artista del año, álbum del año por "Harry´s House", canción del año por "As It Was" y mejor actuación de pop/R&B.

En su discurso, el gran vencedor de la noche dijo reconocer su "privilegio" al imponerse en la categoría artista del año, que desde hace dos años prevé en sus ternas la presencia de hombres, mujeres y no binarios, aunque esta vez solo mostró nombres masculinos.

Allí mencionó de manera especial a la artistas mujeres que habían sido parte de la preselección y quedaron afuera en el último tramo de las nominaciones, como el caso de Rina Sawayama, Charli XCX, Florence Welch y Mabel y Becky Hill.

"Soy muy consciente de mi privilegio aquí esta noche, así que esto es para Rina, Charli, Florence, Mabel y Becky", expresó en medio de una fuerte ovación.

Horas antes, en declaraciones a medios especializados locales, el responsable de los Brit Awards, Damian Christian, alimentó la polémica al expresar que era "decepcionante ver la falta de representación femenina" y justificar esa ausencia al remarcar que había habido "pocos lanzamientos" en 2022 de "grandes artistas mujeres".

Los otros dos grandes vencedores en la velada fueron el grupo indie Wet Legs, que se adjudicó el premio al mejor artista nuevo y grupo del año; y Beyoncé -la excepción en medio de la gran polémica-, que venció en las categorías artista internacional del año y canción internacional del año por "Break My Soul".

Precisamente, otra gran polémica se suscitó cuando uno de los miembros de Wet Legs lanzó en su discurso de agradecimiento un insulto a los "Tories" -nombre con el que se conoce a los miembros del Partido Conservador en Gran Bretaña-, el cual fue censurado en la transmisión televisiva.

David Guetta se coronó como productor del año y 1975 obtuvo el reconocimiento al mejor acto de rock alternativo.

(Télam)