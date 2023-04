La megaexitosa franquicia literaria de "Harry Potter" volverá a tener una adaptación al formato audiovisual tras las ocho películas lanzadas entre 2001 y 2011, esta vez con una serie que planea extenderse a lo largo de una década y que podrá verse a través de Max, la futura plataforma de streaming nacida de la fusión entre los conglomerados WarnerMedia y Discovery.

Según informó el sitio especializado Deadline, la tira contará con J.K. Rowling -autora de los libros originales- como productora ejecutiva, y buscará representar fielmente los hechos narrados en la saga con un nuevo elenco.

David Zaslav, el CEO de Warner Bros. Discovery, comentó durante el anuncio que el proyecto tiene un especial sentido para él ya que junto a su esposa les leyeron cada una de las entregas a sus cuatro hijos: "Es realmente movilizante, y por diez años consecutivos las audiencias podrán ver a Harry Potter en streaming, significa mucho", aseguró el ejecutivo sobre los planes confirmados de la compañía sobre la marca más rentable de su catálogo.

"Estamos encantados de darle al público la oportunidad de descubrir Hogwarts de una manera completamente nueva. 'Harry Potter' es un fenómeno cultural y está claro que existe un amor muy perdurable y una sed por el 'Mundo Mágico'", señaló por su lado Casey Bloys, jefe del área de contenido del conglomerado.

Además, agregó que "en asociación con Warner Bros. Television y J.K. Rowling, esta nueva serie de Max Original se sumergirá en cada uno de los icónicos libros que los fans han seguido disfrutando a lo largo de todos estos años".

En tanto, la propia Rowling dijo que "el compromiso de Max por preservar la integridad" del material original es "muy importante" para ella: "Estoy expectante por ser parte de esta nueva adaptación que permitirá desplegar un nivel de profundidad y detalles solo posibles en un formato largo y televisivo", concluyó la británica, que ya había ampliado el universo del joven mago con otras publicaciones, entre ellas las de "Animales fantásticos", también llevadas a la pantalla grande.

La autora estará acompañada en el rol de producción ejecutiva por Neil Blair y Ruth Kenley-Letts, y la serie será realizada en conjunto por Max y Warner Bros. Television en colaboración con la casa Brönte Film and TV.

El popular mundo de "Harry Potter" y todas sus narrativas asociadas, que en un principio constaron de siete bestsellers -con más de 600 millones de copias vendidas alrededor del mundo-, crecieron con el paso del tiempo hasta traducirse en tiendas, parques temáticos, y una obra de teatro, entre más, conformando una franquicia que al día de hoy ostenta ganancias de más de 7.000 millones de dólares a nivel global. (Télam)