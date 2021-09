El pianista y compositor salteño Gustavo “Cuchi” Leguizamón, quien nació hace 104 años, es uno de los grandes exponentes de la música popular argentina y sus canciones -entre las que se cuentan clásicos como “Balderrama, “Zamba de Lozano” y “La arenosa”- resuenan hasta hoy y siguen siendo fuente de inspiración.

Nacido el 29 de setiembre de 1917, el “Cuchi”, apodo con el que lo rebautizó su madre y que en quechua significa chancho, fue un hombre talentoso y prolífico: compuso 800 obras a lo largo de sus 83 años de vida

Su música logró romper prejuicios y ser interpretada por referentes de todos los géneros; además ganó numerosos premios, entre los principales se cuentan el Premio Fondo Nacional de las Artes y Premio Sadaic.

Sin haber estudiado música formalmente fue un gran maestro.; y contó en entrevistas periodísticas cómo comenzó en la música.

“Cuando era chico -evocó- me agarró el sarampión y para que me quedara quieto mi papá me regaló una armónica. En casa teníamos una vitrola y con ella escuchábamos música de Rossini, Wagner y otros clásicos. Yo distraje mi sarampión tocando esas músicas en mi armónica y así soplando, es como me metí en la música seria”.

Fue abogado, jugador de rugby, profesor de historia y literatura y diputado provincial por el Movimiento Popular Salteño, durante la presidencia de Illia.

Al “Cuchi”, muchas veces con letra de su entrañable amigo el poeta, Manuel J. Castilla y también junto a Jaime Dávalos, Antonio Nella Castro, Armando Tejada Gómez, César Perdiguero y Miguel Ángel Pérez, la música argentina y universal le debe zambas, chacareras, bagualas, carnavalitos y vidalas.

“Toda gran zamba encierra una baguala dormida: la baguala es un centro musical geopolítico de mi obra”, dijo alguna vez quien también se nutría de Bach, Mahler, Ravel, Stravinsky y Schönberg y sobre todo de Beethoven, al que definió como “definitivo”.

También admiró a otro gran pianista argentino, Enrique “Mono” Villegas, a los brasileños Chico Buarque y Milton Nascimento y al jazzista estadounidense Duke Ellington y con esas influencias innovó en la utilización de distintos instrumentos a la hora de componer, digitó teclados, sopló en maderas, cobres y cuernos a puro oído y depuró de manera excepcional la ejecución del piano, su instrumento predilecto.

En 1967 dirigió musicalmente al grupo fundado por Chacho Echenique y Patricio Jiménez, el Dúo Salteño, que a partir de entonces adoptó una formación muy novedosa para la época con dos voces en contrapunto y dos guitarras. Su obra también fue cantada por artistas como Liliana Herrero, Juan Falú, Lorena Astudillo y Quique Sinesi, quienes versionaron y grabaron muchas de sus canciones.

En homenaje al aniversario de su nacimiento, durante todo el día de hoy se podrá ver el en forma gratuita en Canal Archivo Armusa (YouTube.com/archivoarmusa), el documental “Gustavo Leguizamón creando la tierra”, de Claudio Koremblit (2015-2020).

Se trata de un trabajo realizado durante el último lustro por el productor, realizador, investigador y divulgador musical sobre la memoria del compositor salteño, que incluye un material de archivo inédito y testimonios de su núcleo afectivo.

(Télam)