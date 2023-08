La abogada del cirujano Aníbal Lotocki, Ileana Lombardo, afirmó hoy que no está al tanto de lo sucedido con el presentador Mariano Caprarola, un ex cliente de su defendido, fallecido la semana pasada. "No hay un parte médico oficial, no conocemos los antecedentes médicos, esto no está judicializado", aseveró Lombardo, y advirtió que Caprarola nunca denunció a Lotocki ni civil ni penalmente. "No puedo hablar ni opinar de lo que no sé, no sabemos qué pasó con Caprarola", afirmó la abogada en declaraciones al programa Intrusos. Caprarola, de 49 años, era co conductor de La jaula de la moda, y murió sorpresivamente la semana pasada mientras era intervenido quirúrgicamente. El productor de moda se sometía a distintos tratamientos para controlar su salud, luego de los problemas que padeció tras una operación que le realizó Lotocki, quien le "inyectó muerte", según había dicho Caprarola, en referencia al metacrilato que le aplicó el médico hace diez años. A pesar de que Lotocki tiene una condena a cuatro años de prisión, como la sentencia no está firme, el cirujano sigue en libertad, aunque recluido en su casa de la zona norte. Además de Caprarola, también otras figuras del espectáculo que aseguraron tener lesiones graves como consecuencia de las intervenciones con Lotocki, como Silvina Luna, Stefania Xípokitakis, Gabriela Trenchi, Fran Mariano y su ex pareja, Pamela Sosa. NH/MAC/GAM NA