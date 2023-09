Matías Haas, el codirector y coautor de "El futuro imposible", considera "desesperante que el cambio climático ni siquiera está entre las principales preocupaciones de la población" argentina, cuestiona el hecho de que, desde su perspectiva, "algunos candidatos nieguen el cambio climático" que afecta al planeta, y parafrasea al filósofo y psicoanalista esloveno Slavoj Žižek cuando señala que es más fácil imaginar el fin de la Tierra que alguna transformación en el sistema capitalista que la gobierno en buena parte de su superficie.

Télam: En su manifiesto hablan de "crisis de imaginación", me gustaría que amplíen el concepto.

Martín Haas: Este es el concepto central de nuestro proyecto. Como dice (Slavoj) Žižek "nos resulta más fácil imaginar el fin de toda la vida en la Tierra que un mucho más modesto cambio radical en el capitalismo". Nos imaginamos un futuro distópico como nuestras películas y series de ciencia ficción, un mundo totalmente contaminado y sin naturaleza, un totalitarismo tecnológico despiadado... y la verdad es que mirando los noticieros parece evidente que vamos hacia ahí. Pero realmente sólo estamos perdidos si lo damos por sentado, si lo asumimos como el único futuro posible, porque sólo podemos crear un futuro que podemos imaginar.

T: También plantean que actúan "con el pesimismo de la razón y el optimismo de la voluntad", como decía Antonio Gramsci.

MH: "Con el pesimismo de la razón": si vemos los datos sobre el estado del mundo, como cambio climático, contaminación, panorama político, preocupaciones de la gente, etcétera, o simplemente vemos los noticieros y las tapas de los diarios, la conclusión lógica es que "estamos en el horno". No parece haber salida a un modelo que nos lleva inevitablemente al colapso de nuestra civilización. Nos lo advierten los científicos hace décadas, nos dan ultimatums, y los líderes mundiales se reúnen para hablar de ello, pero no hacen nada realmente contundente para cambiar de rumbo, nada a la altura de las circunstancias. Incluso todo lo contrario. Con la pandemia vimos que cuando queremos, podemos cambiar de modo de vida drástica y rápidamente. Necesitaríamos un cambio como mínimo de esas dimensiones y de esa velocidad, y como todos podemos apreciar, estamos lejísimos de que eso suceda.

¿Pero eso significa que debemos rendirnos? No. Debemos actuar "con el optimismo de la voluntad", con la confianza en que si no nos damos por vencidos, todavía tenemos chances, todavía podemos actuar. ¿Cuántos partidos parecían perdidos y se dieron vuelta en el último minuto? En muchas de las mejores historias hay un momento en que todo parece perdido. que en teoría del guión ese momento se llama "all is lost" (todo está perdido), pero por el extraordinario coraje y la tozudez de sus protagonistas, la historia cambió su rumbo, ¿o no? Y así como el aleteo de una mariposa puede causar un huracán, hasta el más "pequeño" de nosotros y nosotras puede generar un cambio de grandes dimensiones. Solo hace falta una cosa: no rendirse.

T: ¿Consideran este presente como algo distópico?

MH: Sin lugar a dudas cada día que pasa el noticiero nos muestra imágenes más parecidas a nuestros libros, películas y series de ciencia ficción distópicas. Las cárceles de (Nayib) Bukele, los robots asesinos en desarrollo, la vigilancia tecnológica en China... Según (Yuval Noah) Harari , la desigualdad aumentará tanto que pronto la humanidad se dividirá en especies distintas, con la mayoría de los humanos "antiguos" en la miseria, sin servir ni siquiera para ser explotados, mientras una nueva especie de super-humanos con implantes tecnológicos podrá vivir 200 o 500 años, con un poder y una riqueza nunca vistos en la historia. O sea... ¿Qué va a ser de la ciencia ficción distópica? Será difícil diferenciarse del realismo futurista.

T: ¿Qué sienten al escuchar a candidatos que directamente niegan el cambio climático?

MH: Es desesperante ver que el cambio climático ni siquiera está entre las principales preocupaciones de la población, al menos acá en Argentina, pero al mismo tiempo es lógico que si tenés hambre te preocupe más el día a día que el futuro a largo plazo. Y eso que los efectos del cambio climático ya se ven en el noticiero, entre otras cosas con una sequía que como dicen privó a las arcas públicas de 20.000 millones de dólares, lo cuál hubiera cambiado la economía y la política, y sin embargo ningún candidato habla de las causas del tema. Y ni hablar de la negación del cambio climático de algunos candidatos.

Una de las cuestiones centrales que buscamos encarar en nuestra serie es la relación entre economía y ecología, sobre todo el buscar una nueva relación entre ambos, porque actualmente pareciera que es elegir una cosa o la otra: o buscamos proteger la naturaleza y entonces parece que estamos en contra del desarrollo económico y queremos condenar a la gente a la pobreza, o parece que queremos sacar de la gente de la pobreza y entonces el precio es destruir la naturaleza. Superar esa dicotomía, con una economía alineada con los principios de la ecología y de la vida en general, nos parece una de las claves a explorar. (Télam)