La destacada pianista y compositora Marina Ruiz Matta estrenará música nueva para "Guitarra Negra", poema de Alfredo Zitarrosa, en un concierto gratuito que ofrecerá este viernes a las 20 en el porteño Centro Cultural Kirchner (CCK), el cual contará con la interpretación de la Orquesta Nacional de Música Juan de Dios Filiberto, bajo la dirección de Andrés Tolcachir, y grandes invitados.

"A Zitarrosa lo escuché de chica. Mi papá lo escuchaba mucho, me conduce a la infancia, a mi hogar. Sin embargo, conocí el poema en el 2022. Estaba completamente conquistada por ese maravilloso poemario, capaz de decir de la forma más hermosa la cosa más terrible", expresó a Télam la pianista, arregladora y directora musical.

"Me parece muy oportuno, además, en este momento del mundo, evocar aquella 'Guitarra Negra' que el artista uruguayo escribió en el exilio -continuó-. En este momento atravesamos como sociedad un resurgimiento de discursos de odio y distintas refutaciones a las luchas emblemáticas por los derechos humanos. ¿Qué son esas expresiones, sino una muestra clara de la desvaloración de la vida humana?".

Luego de asumir el desafío de tomar distancia de la conocida versión original con sus características guitarras y las cuerdas, Ruiz Matta presenta una composición orquestal acompañada por la figura del narrador encarnada por Diego Velázquez, quien a través de diversos recursos expresivos, llevará al auditorio hacia climas distintos, pasando de la intensidad a una intimidad más melancólica.

MIRÁ TAMBIÉN Por el centenario de Lima Quintana, el 15 de septiembre sale disco de homenaje con grandes figuras

Consultada acerca de cómo funcionará el rol del actor en "Guitarra Negra", dijo: "Velázquez tiene la dificilísima, o quizás sea más justo decir osada, tarea de reemplazar a Alfredo Zitarrosa en la narración del texto; como la voz y el decir de artista uruguayo es inigualable, pensamos en un actor, con todo el bagaje de expresividad que le otorgue al poema un carácter más histriónico. La música nueva es más histriónica que la original, así que el resultado va a ser bien diferente".

El concierto, que se realizará en el Auditorio Nacional (conocido como La Ballena Azul) del CCK, ubicado en Sarmiento 151, tendrá una segunda parte titulada "Latinoamérica más allá del tiempo", que incluye "Ay de mí" (Homero Manzi y Sebastián Piana), "Gavilán" (Violeta Parra) y "Construcción" (Chico Buarque) además de piezas originales de Ruiz Matta, entre las que se cuentan "Gismonticinia" y "Baguala para el angelito", interpretadas por la Filiberto, el Coro Nacional de Música Argentina y la cantante invitada Florencia Cozzani.

Ruiz Matta es profesora de piano con especialización en tango y obtuvo un título de posgrado en Rítmica Dalcroze otorgado por la Universidad Nacional de las Artes, además se presentó en Europa, Brasil, Canadá y en diversas provincias de la Argentina.

La compositora que editó cuatro discos con obras propias y participó como arregladora y pianista de una amplia variedad de grabaciones y espectáculos, habló con esta agencia acerca de este concierto, al que describió como el más importante de su carrera hasta ahora, y cuyas localidades pueden adquirirse 48 horas previas a la función en boletería y en la web del CCK.

MIRÁ TAMBIÉN Dolina llega a Santiago del Estero por primera vez con La Venganza será terrible

Télam: ¿Cuál fue el disparador para pensar en ponerle música al poema desde una estructura de composición orquestal? ¿Cuáles son los desafíos a la hora de un proceso de trabajo en conjunto con la Orquesta Nacional de Música Argentina Juan de Dios Filiberto?

Marina Ruiz Matta: Se ve que tengo un espíritu "participativo" porque cuando me gusta algo quiero hacer cosas con eso. Me pasa con la gente, con los instrumentos y con las obras. Y nunca, hasta el momento, había escrito para orquesta sinfónica. El poema llegó en un momento en el que estaba pensando nuevos desafíos y ni bien lo escuché empecé a imaginar qué música le compondría. Ese primer acercamiento es mi parte favorita de todo el proceso. La Orquesta Nacional de Música Argentina Juan De Dios Filiberto (ONMA) es una orquesta hermosa, llena de músicos maravillosos que se mueven tanto dentro de la música popular como dentro de la mal llamada "música académica". Tuve la suerte de haber estado este año tocando con ellos y me divertí un montón. Y aprendí, también. El mayor desafío es administrar bien todo lo que uno imagina para timbres y texturas de instrumentos hasta ahora poco o nada explorados. Por suerte tuve la oportunidad de tocar una temporada con ellos para embeberme de esa sonoridad.

T: La noche estará dividida en dos bloques, el estreno de "Guitarra Negra" y "Latinoamérica más allá del tiempo". ¿Cómo definirías esta segunda parte?

MRM: La segunda mitad del programa consta de seis obras: tres de mi autoría y las otras tres son arreglos míos de tres obras de compositores latinoamericanos: Chico Buarque (Brasil), Violeta Parra (Chile) y la dupla Homero Manzi / Sebastián Piana (Argentina). Me gusta la idea de interpretar lo latinoamericano. Creo que hay una deuda ahí. Una enorme historia de creadores en nuestra región pero en las instituciones nos enseñan que todo pasó en Europa. Bueno, en Europa se alucinan con la música, el teatro y los artistas latinoamericanos. En noviembre voy a hacer una gira por allá, yo solita con mi música y también con mis versiones de canciones de esta gran Patria Grande.

(Télam)