El actor y animador Guillermo "El Pelado" López regresará desde mañana a las 21 a su faceta interpretativa con el estreno del unipersonal "El trabajo que me dio no trabajar" que ofrecerá ocho únicas funciones en la sala Pablo Picasso del porteño Paseo La Plaza.

"'El trabajo que me dio no trabajar' nació hace 10 años con muy poquitas funciones y después pasó una década donde la verdad, por suerte, tuve mucho trabajo. Pero el título tiene que ver con esto de poder disfrutar de lo que a uno le gusta y que encima te paguen por eso, entonces es como que he trabajado mucho para no tener que trabajar", cuenta López a Télam.

El conductor que actualmente se desempeña en "Santo sábado" (sábados a las 21 en la pantalla de América) y "Ranking Yenny" (sábados de 9 a 13 por la emisora radial La 100) hará teatro en el complejo ubicado en Avenida Corrientes 1660 con puesta en escena de Jorge Leyba e iluminación y ambientación a cargo de Marcelo López Carilo.

Télam: ¿Qué significa volver al escenario?

Guillermo "El Pelado" López: Tengo mucha alegría, una ansiedad linda y me siento muy halagado que el Paseo la Plaza me haya convocado.

T: ¿Puede pensarse que el actor le ganó el centro del ring al animador? GPL: En realidad el actor estuvo siempre conmigo. Yo estuve actuando de conductor, de notero, de conductor de radio y se van a encontrar acá con un mix de todo lo que he hecho.

T: ¿Cómo conviven esas facetas en vos?

GPL: Poder hacer un espectáculo en vivo, con gente en vivo y tener la devolución inmediata y poder sentarme en un estudio de radio o estar en un estudio de TV y que las tres cosas tengan la aprobación del medio y me den trabajo y me den un lugar me hacen sentir un bendecido y agradecido por estas facetas.

T: ¿Con qué se va a encontrar el público en este espectáculo?

GPL: Como primera medida se va a encontrar con una faceta mía que no conocen aunque es algo que hago hace muchos años. Estudié en la escuela de Agustín Alezzo, me formé y armé un espectáculo que tiene contenido de videos, de buena música, monólogos y la interacción con el público en una propuesta en que la que cada función sea diferente.

T: El hecho de que el espectáculo puede apreciarse también por streaming a partir de su tercera función, ¿implicó alguna modificación en la puesta o desde el principio incluyó esa posibilidad virtual?

GPL: No tuve que modificar demasiado y, más aún, es algo que está sumado y la idea es incorporar al camarógrafo y a las cámaras fijas como parte del show.

T: ¿Para una apuesta de este tipo es una ventaja tu experiencia en los medios audiovisuales?

GPL: Si bien siempre fui un poco inconsciente y mandado y toda esa adrenalina me dio placer hoy me encuentra mucho más asentado, y cada una de las cosas que van a suceder en el show las tengo probadas y eso me da mayor seguridad y tranquilidad.

T: ¿Cómo seguirá tu vida profesional?

GPL: Después de estas funciones empezaré a proyectar lo que será, si Dios quiere, mi temporada número 20 ininterrumpida en Pinamar en Estudio Playa 98.1, la radio que para mí siempre será la radio de Badía. Y volver a La Plaza con más noches de "El trabajo que me dio no trabajar".

