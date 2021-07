El grupo mexicano Riesgo de Contagio está celebrando tres décadas de trayectoria con la edición de canciones que van construyendo un álbum triple con 30 temas propios con colaboraciones, entre ellas las del productor y ex tecladista de Vilma Palma e Vampiros Gustavo Sacchetti, con las que aspira a fortalecer lazos con la música argentina.

“Gustavo ha sido uno de los primeros compañeros musicales argentinos en colaborar en nuestro disco de aniversario y con ello esperamos tejer vínculos que desafortunadamente no son los que quisiéramos”, comenta a Télam 'Fayo' Hernández Espin, cantante y fundador de la banda.

Pese a esta relación no tan fructífera, el vocalista repasa: “Tenemos algunas historias como ser la banda de soporte de los Babasónicos las dos primeras veces que estuvieron en México y prestarles nuestro órgano Farfisa y hemos compartido el Watcha Tour 2000 en Estados Unidos con los Enanitos Verdes y cartel con 2 minutos, ANIMAL, Attaque 77, Bersuit Vergarabat, Cabezones, Illya Kuryaki and the Valderramas, Los Piojos, Todos Tus Muertos”.

La más reciente muestra del trabajo de reposición de canciones emblema del conjunto referente de la escena punk rock de México se dio con la salida de una nueva versión de “Canción a Chabela”, para la que sumaron a la cantante italiana Bianca Ciocca y el conjunto Papi Chulo & su Grupo Invisible de Montreal, Canadá.

“’Canción a Chabela’ se grabó en el disco homónimo de 2004, siendo un tema de lado B de esos que las disqueras escogen y deciden distanciar, y, por ello, pese a ser una de nuestras favoritas, nunca la pudimos tocar en un concierto porque en los festivales teníamos que tocar los temas más conocidos. Ahora, con un estilo country punk se convirtió en el tercer sencillo del disco aniversario y nos emociona más”, evoca.

-Télam: ¿Qué hitos reconocen en el camino recorrido?

-F: Tocar en foros emblemáticos de México, rockear con Nirvana y Mudhoney, hacer giras en Canadá, Estadios Unidos (mas de 250 shows) y España y tocar en festivales internacionales como Vans Warped Tour ’98 y Rock al Parque en Colombia, entre otros.

-T: ¿Cuánto cambió la escena rockera mexicana en estos 30 años?

-F: En los '90 existían diferentes foros exclusivos para conciertos, con la infraestructura necesaria para sonar y explayarse en el escenario que abrían casi toda la semana y la gente asistía, en ocasiones sin conocer al grupo, pero ahora son muy pocos los foros especializados, la mayoría son bares que habilitan un pequeño espacio para un concierto en algún rincón. Por otro lado, entonces era demasiado difícil llegar a sonar en otras ciudades que no fuera la de origen si no tenías un sello discográfico detrás y había pocas radiodifusoras comprometidas con el rock mexicano. Y ahora estamos a un click de distancia y las redes sociales ayudan a difundir las diversas propuestas y tanto los formatos de grabación como los formatos de reproducción facilitan ese hacer.

-T: ¿Cómo están atravesando la pandemia?

-F: Ha sido difícil para mí pues el estar encerrado me provocó un estado alterado y depresivo que no conocía, floreció mi personalidad oscura. En cuestión del grupo atrasó un poco la producción de nuestro disco de aniversario, algunas colaboraciones las hemos tenido que hacer a larga distancia y al momento los shows están pendientes.

T: ¿Qué planes tienen pese a esta incertidumbre que genera la pandemia?

F: Nuestros próximos planes son concluir y editar el álbum de aniversario, hacer la presentación del disco para fines de año en México y en 2022 girar por Estados Unidos, Asia y Europa. Pero, además, con este disco queremos llegar a presentarnos en centro y Sudamérica. (Télam)