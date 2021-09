La intérprete Grisel Bercovich estrenará el próximo viernes en la sala porteña Pista Urbana la puesta “Traspacielo”, una pieza teatral-musical basada en dos ep’s que visitan la historia de amor entre Susana Gricel Viganó y José María Contursi, que dio origen al famoso tango, musicalizado por Mariano Mores, que lleva como título el nombre de la mujer.

Las funciones del 3 y el 10 de septiembre, siempre desde las 20, en la sala sita en Chacabuco 874, reunirá a la cantante y actriz con el pianista y arreglador Juan Correa, bajo dramaturgia y dirección de Lourdes Invierno.

"Llamarme Grisel fue y es una especie de destino y me fue arrimando más al tango y a cantar ‘Gricel’. Y por otro lado me daba mucha curiosidad esa historia de amor atrás de la canción y a partir del libro de Rafael Flores ‘Amor en el tango’ sentí que alguna vez tenía que hacer algo con esa historia y en 2019 me decidí a entrar en el mundo Gricel, para salir un poco del mundo Grisel", repasó Bercovich en charla con Télam.

La artista apunta que el motor de esta producción inicialmente fundada en los ep’s "Grisel canta a Contursi" y "Traspacielo" y que tiene otras dos funciones previstas (el 1 y el 8 de octubre en Centro Cultural Nueva Uriarte), "aunque suene meloso es la fuerza del amor, el peso de lo que es a pesar de todo… que no podría no ser".

MIRÁ TAMBIÉN Kiss cancela shows por covid positivo de Gene Simmons

- Télam: ¿Y puede pensarse que la puesta de “Traspacielo” viene a cerrar ese proceso creativo?

- Grisel Bercovich: Totalmente. Es el cierre profundamente necesario de un proceso, incluso para disfrutar o padecer la página en blanco.

- T: ¿Por qué necesitaste llevar estas canciones a escena?

- GB: Tengo una larga y obstinada búsqueda respecto a “lo teatral”. Me encanta la música sola y sin embargo casi como intérprete siempre se me une con lo escénico, casi que en lo que a mis creaciones se refiere, no puedo separarlo. Estas canciones aparecen en mí con una mirada teatral y una necesidad de ponerme en escena más allá mí y es un gran desafío porque tengo lugares más inseguros como actriz, que son una provocación y quiero atravesarlos porque algo tengo para dar y para aprender.

- T: ¿Qué te unió a en lo musical a Juan Correa y en lo escénico a Lourdes Invierno?

- GB: Con Juan me unen 20 años de amistad y las ganas de hacer algo juntos. Juan tiene una mirada musical muy razonada que admiro. Sabe mucho y todo lo que hace es por algo. Me resulta imposible a mí que soy casi toda deseo e intuición, trato de “robarle” algo de esa esencia. Creo que Juan lleva el proyecto, respecto a lo musical, a un lugar lógico y sensible. A Lourdes me unió que quisimos trabajar juntas, que cuando le hablé del proyecto se entusiasmó y de entrada empezó a aportar y a trabajar para que “Traspacielo” tome forma. También me encanta Lourdes como actriz, es muy natural y muy divertida. La voy a ver siempre a sus obras.

- T: ¿Cómo sentís que se vincula “Traspacielo” con tus anteriores propuestas “Sólo me despierta ponerme a cantar” y “Living”?

- GB: Todos giran alrededor del amor que es el tema que más me tocó siempre. “Traspacielo” es el amor verdadero, sin dudas que todos sabemos que en algún lugar está o estuvo o esperamos que esté. Que, aunque no haya llegado nos mueve porque lo pensamos y sabemos que existe. “Sólo me despierta” era un paso hacia ese amor, pero había más necesidad de transformación y “Living” era la previa… era antes de la salida hacia ese amor.

- T: ¿Puede pensarse a toda esta obra como un alegato feminista?

- GB: Si es un alegato feminista no lo es desde un lugar consciente. Es la voz de una mujer afectada por el amor y dispuesta a hacer lo que siente más allá de cualquier machismo. Es sentirse desde los ovarios e ir y tratar de cada vez ser más lo que una siente incluso los lugares cómodos como mujer. Es ir por el deseo tratando que sea más allá de las formas impuestas o construidas socialmente. (Télam)