El film "Argentina, 1985" que recientemente ganó el Globo de Oro a la mejor película extranjera, fue elegido hoy para estar entre los nominados a "Mejor Película Extranjera" en los Premios Oscar que se entregarán el próximo 12 de marzo.

De esta manera, el cine argentino vuelve a estar en la cima mundial con una producción que fue protagonizada por Ricardo Darín y Peter Lanzani, entre otros.

El drama histórico dirigido por Santiago Mitre y su habitual colaborador Mariano Llinás, sigue la historia de los fiscales Julio Strassera y Luis Moreno Ocampo para realizar el juicio a las Juntas de la última dictadura.

And the winner for Best Picture - Non-English Language is Argentina, 1985 #GoldenGlobes

La película, que fue la más vista de 2022 en salas nacionales, tuvo un amplio recorrido por festivales internacionales desde su estreno en salas el 29 de septiembre pasado.

Entre ellos, el Festival de Venecia, el de San Sebastián -donde se alzó con el Premio del Público-, el Festival de Cine del BFI de Londres y el Festival Internacional de Cine Río, entre otros.

