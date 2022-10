La primera gala de nominación dejó el clima caldeado en la casa de Gran Hermano y, a pesar de que no tienen contacto con el mundo exterior, los participantes son conscientes de que aquellos que tienen historias de vida más difíciles son los que cuentan con el mayor apoyo del público.

Por este motivo, todos quieren estar cerca de Thiago, de 19 años y oriundo de González Catán, que es uno de los más jóvenes en la casa y de los que más empatía despertó en los televidentes. "Trabajo en el Mercado Central.

Armo, reposito, carreteo o lo que me dan para hacer", contó en su presentación y explicó que cuando no trabaja allí, sale a juntar cartones con un carrito para poder llevar dinero a su hogar. Además, hizo referencia a los valores que le inculcó su madre, quien falleció cuando él tenía 8 años. "Mi mamá me dijo antes de morir: ´Vergüenza tenés que tener cuando salís a robar´ y le hice caso, nunca salí a robar, nunca, nunca", recordó.

Y en ese contexto de incertidumbre, Martina Stewart Usher (25), Juan Reverdito (42) y Nacho Castañares Puente (19) y Tomás, le pidieron a Thiago que pidiera mirando a cámara que se vaya Marcos

Aunque accedió, el joven no se sintió cómodo con lo que hizo y su malestar aumentó cuando escuchó que Holder no lo tenía en cuenta dentro del grupo "Los monitos". "Escuché ahí cuando estaban hablando que Tomás dijo que son cuatro (en el grupo), siendo que somos cinco, porque yo estoy con ustedes y eso me dio...", le dijo a Martina y Juan entre llantos.

"Tomás siente que no estás con el grupo, así que demostrále también a Tomás que estás con el grupo", insistió Riverdito, pero finalmente Thiago le pidió al público que votaran a quién quisieran y no se guiaran por lo que dicho previamente. Por su parte, la exdiputado Romina Uhrig no quiso quedarse de brazos cruzados y le llamó la atención a Thiago. "No te podés pegar a esta gente de mierda. Vos sos buen pibe, no dejés que..

Son soretes.

Hay formas y formas de jugar y esta no es una forma de jugar, haciendo llorar a las personas, hablando mal de otras

¡Vos sos bastante vivo, no seas pelotudo!", manifestó la exesposa de Walter Festa. Pero, a pesar de que había prometido seguir su consejo, Thiago hizo pública su conversación. "Fui y me dijo que ella no me está usando, que yo no piense eso.

Se puso a llorar y me agarró y me dijo que no sea pelotudo, que no me deje llenar la cabeza, que vote con el corazón", le contó a Nacho y Juan, quienes tomaron la intervención de Romina como un signo de su fortaleza en el juego. MBC/KDV NA