Daniela Celis y Walter "Alfa" Santiago volvieron a protagonizar un incómodo momento en la casa de Gran Hermano. Si bien nunca se llevaron bien, su relación empeoró al raíz del noviazgo entre ella y Thiago Medina. Y luego de varias discusiones, la joven oriunda de Moreno estalló en llanto por un incidente en el que el hombre de 60 años le pegó en la cola con una chancleta. "Alfa me pegó con la chancleta en la cola y como se estaban riendo, me lo tomé como chiste", le contó a Nacho Castañares, Agustín Guardis y Coti Romero. "Yo te pegué en la cara, no en la cola. (…) La próxima vez que te toque el cu… le bajás los dientes

¿Porque sabés qué? Después no te quejes entonces. Bancatela que te toque el cu… que te trate de tro…", le dijo Agustín y la incentivó a que se quejara en el confesionario. "¿Sabés lo que pasa? Que la gente lo banca afuera y yo soy la víctima. Tengo miedo porque todo me perjudica acá adentró", explicó Daniela "Es incómodo, me mordí tanto la lengua", agregó, sin darse cuenta de que Alfa estaba escuchando la conversación. Y luego, se dirigió al confesionario para exponer su malestar con Gran Hermano: "Me estoy sintiendo incómoda y me río cuando en otro momento de mi vida no me reiría y diría otras cosas. Pero acá ya hasta tengo que pensar en mi reacción". Pero cuando salió del cuarto, fue increpada por Walter. "Cuando estabas hablando de mí, yo estaba ahí atrás escuchando todo. Yo me mato de risa. No me importa, de mí ustedes pueden decir lo que se les cante. No me molesta, para nada. Al contrario. Me enaltece, porque hasta ahora veo que me mato de risa de todo. Pero el tema es hablar por atrás", le dijo y aseguró que Agustín "le llena la cabeza". Varios días antes de este incidente, Walter había hecho repudiables comentarios sobre su compañera, por su relación con Thiago. "Es un put*n, una pu... pero de aquellas, de aquellas..

Para voltearte a un pibe de 19 años en la ducha y estar a los gritos... un put*n. A mí no me van a venir a decir que no", dijo en diálogo con Romina Uhrig. Además, durante los primeros días de convivencia, Daniela se sintió mal por un "chiste" que le hizo Alfa. "Un grupo de terroristas nos vienen a liquidar. Masacre en Gran Hermano

Daniela fue encontrada flotando en la piscina. Daniela, vienen a secuestrarte", le dijo. Y lejos de parecerle gracioso, la joven se angustió y terminó llorando. MBC/AMR NA